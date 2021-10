Neuer Konnektor integriert Parashift und M-Files für Intelligent Document Processing

M-Files-Partner simplyfile bietet Konnektor zur Integration der Capture-Lösung Parashift in die M-Files-Plattform für intelligentes Informationsmanagement. Digitalisierung und Automatisierung sorgen so für Produktivitätssteigerung.

Ratingen, 19.10.2021 – simplyfile, ein Schweizer Technologieunternehmen und Reseller von M-Files, hat die Parashift-Plattform, eine auf KI und Machine Learning basierende Lösung für Intelligent Document Processing (IDP), in M-Files integriert. Der entwickelte Konnektor ermöglicht es Partnern und Kunden von M-Files, mit Parashift jede Art von Dokument automatisch zu klassifizieren und Daten so einfach, schnell und kostengünstig wie nie zuvor auszulesen.

“Unsere Vision ist es, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, die Vorteile eines intelligenten Informationsmanagements zu nutzen. Integrationen mit führenden Capture-Lösungen wie Parashift sind dafür von entscheidender Bedeutung. Im Wesentlichen ermöglicht diese Integration mit Parashift unseren Kunden, ihre Produktivität zu steigern, die digitale Transformation zu beschleunigen und die Automatisierung wichtiger Geschäftsprozesse zu vereinfachen”, so Christian Habenstein, Director Channel Sales Western Europe bei M-Files.

Die IDP-Lösung von Parashift nutzt bahnbrechende Document-Swarm-Learning-Technologien und ermöglicht eine drastisch verkürzte Time-to-Value. Die Plattform ist in der Lage, alle Arten von Geschäftsdokumenten zu verarbeiten, d. h. jede Art von strukturierten, halbstrukturierten oder sogar unstrukturierten Dokumenten – von Rechnungen über Verträge bis hin zu handschriftlichen Dokumenten. Prozesse, die bisher auf manueller Interaktion basierten, können so automatisiert und der Mehrwert des intelligenten Informationsmanagements mit M-Files weiter ausgebaut werden.

“Wir teilen eine gemeinsame Vision mit simplyfile. Die Vision, Partner und Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen durch die Automatisierung geschäftskritischer Prozesse in großem Umfang voranzutreiben. Die Zusammenarbeit bei der IDP-Lösung für M-Files zeigt, wie wir die Automatisierung als unternehmensweite Herausforderung angehen, indem wir Technologien zur Automatisierung und OCR auf die nächste Stufe bringen und eine auf Machine Learning basierende Datenextraktion einführen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, um wirklich transformative Lösungen zu liefern, die den dynamischen Herausforderungen unserer Kunden gerecht werden”, sagt Alain Veuve, CEO von Parashift.

“Die Automatisierung treibt die digitale Transformation in Branchen und Unternehmen voran. Dennoch gibt es nach wie vor eine Reihe trivialer Aufgaben, die noch nicht abteilungsübergreifend automatisiert sind. Mit dem M-Files-Konnektor für die Parashift-Plattform können unsere Kunden die Zeit für die Dokumentenverarbeitung erheblich reduzieren, was die Produktivität steigert und es den Teams ermöglicht, sich auf wirklich relevante Aufgaben zu konzentrieren”, so Urs Kälin, Managing Director und Business Consultant bei simplyfile.

Für M-Files-Partner, die an der Implementierung von Kundenprojekten mit der IDP-Lösung von Parashift interessiert sind, steht zu Testzwecken eine M-Files-Demoumgebung mit der entwickelten M-Files-Vault-Anwendung für Parashift zur Verfügung. Der Konnektor selbst kann von M-Files-Partnern weltweit verwendet werden.

Mehr Details zum Parashift-Connector für M-Files von simplyfile finden Sie im M-Files-Solutions-Katalog: https://catalog.m-files.com/product-category/integrations

Mehr Informationen zum intelligenten Informationsmanagement mit M-Files finden Sie hier: https://www.m-files.com/de/produkte/intelligentes-informationsmanagement

Über Parashift

Die Parashift AG, gegründet 2018, ist ein Deep-Tech-Unternehmen mit Fokussierung auf die Autonomisierung von Dokumentenextraktion durch Machine Learning. Parashift ist bei Basel (Schweiz) domiziliert und beschäftigt rund 30 Personen im Bereich Machine-Learning Engineering und Entwicklung. Forbes nannte Parashift als eines von 30 vielversprechenden KI-Startups in Europa. https://parashift.io

Über simplyfile

Die im Jahr 2020 gegründete simplyfile AG mit Sitz in Gossau ist eine Tochterfirma der Pius Schäfler AG und begleitet Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im Prozess der digitalen Transformation. Als zukunftsorientiertes Unternehmen mit Zugriff auf langjährige Erfahrung versteht simplyfile nicht nur die Technologien wie zum Beispiel ECM oder KI, sondern vor allem auch, wie und wo diese mit bedeutendem Mehrwert eingesetzt werden. https://www.simplyfile.ch

Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen – über jede Plattform und jedes Repository hinweg – um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern – darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

