NewMotion schließt Partnerschaft mit Volvo Car Germany

Elektrofahrzeug-Fahrer erhalten durch NewMotion ein smartes Ladeerlebnis und Zugang zu umfangreichen Serviceangeboten

Berlin, 08. Januar 2020 – NewMotion, Europas größter Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektroautos, gibt heute die Partnerschaft mit Volvo Car Germany bekannt. Im Rahmen der Kooperation bringt Volvo sein „Volvo Recharge Leasing“ Programm auf den Markt, das sowohl Privat- als auch Geschäftskunden elektrisches Fahren ermöglicht. Das Leasing-Angebot umfasst ein Volvo-Hybridfahrzeug und die intelligenten Ladelösungen von NewMotion für zuhause und unterwegs. Die Partnerschaft zwischen Volvo Car Germany und NewMotion macht elektrisches Fahren einfacher und einem breiten Publikum leicht zugänglich.

NewMotion bietet Volvo-Fahrern die professionelle Installation eines mess- und eichrechtskonformen Ladepunkts, die NewMotion-Ladekarte sowie Zugang zur NewMotion App. Das alles erhalten Kunden zum monatlichen Festpreis. Mit einer Ladekapazität von bis zu 22 kW kann ein Fahrzeug bis zu achtmal schneller als an einer herkömmlichen Steckdose aufgeladen werden.

Reibungsloser Übergang zur E-Mobilität

„Mit NewMotion profitieren wir nicht nur von einem umfassenden Netzwerk an Partnern, die die Ladepunkte beim Kunden installieren, sondern auch von der langjährigen Erfahrung in allen Bereichen der Elektromobilität. Dank der Full-Service-Lösungen und dem kompetenten On-Site Service in ganz Deutschland können wir unseren Privat- und Geschäftskunden ein attraktives Gesamtpaket aus einer Hand anbieten“, so Thomas Bauch, Managing Director bei Volvo Car Germany GmbH.

„Wir freuen uns, unsere zehnjährige Erfahrung in der E-Mobilitätsbranche in die Partnerschaft mit Volvo Car Germany einzubringen. Außerdem sind wir stolz darauf, dass Volvo unsere intelligenten, mess- und eichrechtskonformen Ladelösungen für seine Kunden ausgewählt hat. Die Zusammenarbeit mit Volvo wird das intelligente Laden einem breiten Publikum zugänglich machen und ihm einen einfachen und nahtlosen Übergang zum elektrischen Fahren ermöglichen“, sagt Klaus Schmidt-Dannert, Country Manager bei NewMotion Deutschland.

Eine ganzheitliche Ladelösung

Fahrer von Volvo-Elektrofahrzeugen können sich auf das Know-how von NewMotion verlassen: von der Installation bis zur Nachbetreuung erhalten sie Produkte und Dienstleistungen, die ihren Bedürfnissen beim Aufladen zuhause oder unterwegs entsprechen. Der NewMotion-Home-Advanced-View-Ladepunkt, der Fahrern des neuesten Twin Engine Modells von Volvo zur Verfügung steht, ist mess- und eichrechtkonform. Das erfordert, dass der Stromzähler in einem Ladepunkt für den Benutzer sichtbar sein muss. Der Nutzer muss überprüfen können, ob die abgerechnete Energiemenge korrekt ist.

Die Kundenbetreuung von NewMotion ist an jedem Wochentag rund um die Uhr erreichbar. Außerdem haben Autofahrer Zugang zur Shell Recharge App und erhalten die Shell Recharge Karte zum Aufladen unterwegs. Die Abrechnung erfolgt schnell und einfach. Die Kosten für alle Ladevorgänge werden auf einer Rechnung zusammengefasst.

Über NewMotion

NewMotion ist ein führender Anbieter von intelligenten Ladelösungen für Elektroautos in Europa. Das Unternehmen hat europaweit mehr als 52.000 Ladepunkte installiert. Außerdem bietet NewMotion seinen mehr als 200.000 registrierten Ladekartennutzern Zugang zu einem Netzwerk aus über 125.000 öffentlichen Ladepunkten in 35 Ländern in ganz Europa. NewMotion wurde mit ISO 9001 und ISO 27001 zertifiziert. Das Unternehmen ist seit 2009 aktiv und nimmt eine Vorreiterrolle in der Branche ein. NewMotion ist ein Mitglied der Shell Group. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://newmotion.com/de_DE

Über Volvo Car Germany

Volvo Cars zählt als traditionsreicher Premium-Hersteller zu den weltweit renommiertesten Marken im Automobilbereich und deckt mit seinem Angebot nahezu alle bedeutenden Fahrzeugsegmente ab. Seit 1958 ist der schwedische Hersteller offiziell in Deutschland vertreten. Die Volvo Car Germany GmbH verantwortet als hundertprozentige Tochter der Volvo Car Group (Göteborg) alle Aktivitäten hierzulande und beschäftigt an ihrem Stammsitz in Köln, am zweiten Standort in Dietzenbach sowie im Außendienst zusammen rund 210 Mitarbeiter. Hinzu kommt ein ausgedehntes Vertriebs- und Servicenetz, das 236 Verkaufsstandorte und 81 reine Servicebetriebe umfasst. 2019 verzeichnete Volvo mit knapp 53.400 Neuzulassungen das beste Jahr aller Zeiten in Deutschland – und das sechste Wachstumsjahr in Folge.

