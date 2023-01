Oberflächenversiegelung bei Klimaanlagen senkt Energiekosten!

HECOSOL®, Bayern bringt mit TiOSEPT® eine neue Technologie auf den Markt, zur Senkung der Energiekosten bei Klimaanlagen

Energiekosten senken mit einer Hecosol TiOSEPT® Oberflächenversiegelung. Die Effizienz von Millionen Klimaanlagen, Kühlhäusern, Kühlregalen und Kühltransportern steigern um Energiekosten zu senken!

Gas-Knappheit und die drastische Steigerung der Energiekosten sind aktuell zur ernsten Bedrohung für Deutschland geworden!

Innovative Lösungen sind gefragt zur Senkung der Energiekosten.

Problem: Kühlaggregate, Verdampfer etc. setzen in den Registern Feinstaub, Fett und organisches Material an, ein Nährboden für Bakterien und Pilze. Die schnelle Verschmutzung der Kühlregister führt zu einer steigenden Verschlechterung der Kühlleistung und damit zu einem zu hohem Stromverbrauch. Anlagen mit einer HECOSOL TiOSEPT® Oberflächenversiegelung verbessern nachhaltig den Wirkungsgrad und reduzieren die Kosten im Energiebereich. Durch die HECOSOL- Oberflächenversiegelung mit TiOSEPT® wird die Atemluft-Qualität verbessert, ein präventiver Gesundheitsschutz.

Die HECOSOL Technologie zur Versiegelung von Oberflächen: Wirkungsvoller Schutz vor Schimmelbefall von Lebensmittel auf dem Transport. Technologie zum Gesundheitsschutz vor Ansteckungen mit Krankheitskeimen. Reduzierung von Verschmutzungen, Lösung für ein umweltgerechtes Reinigungsmanagement. HECOSOL® Oberflächenversiegelung spart Energiekosten bei der Klimatechnik.

TiOSEPT® eine weitere erfolgreiche HECOSOL® Produktentwicklung in der Reihe innovativer Technologien zur wirkungsvollen Oberflächenversiegelung.

Entwickelt wurde TiOSEPT® in Kooperation zwischen den Unternehmen CCM® GmbH und HECOSOL® GmbH und ist ab sofort verfügbar.

Mit TiOSEPT® Oberflächenversiegelung lassen sich allgemein im Innen- und Außenbereich dauerhaft leichter und schneller und ohne zusätzliche Reinigungsmittel sauber und geruchsneutral halten. Das ist ein neues, effizientes Reinigungs-Management und gilt

für Fenster, Fahrzeuge, Toiletten, Türgriffe, Fahrstuhlknöpfe, Geldautomaten, Büros, Restaurants und vieles mehr.

Informationen über Oberflächenversiegelung bei Klimaanlagen: wolfgang.pauck@hecosol.com oder telefonisch 01712726032 Web: www.hecosol.de

Dauerhafte Oberflächenversiegelung ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der Energiekosten, Ressourcen zu schützen und Arbeitskosten zu senken. Im Gesundheitsbereich den Ansteckungsschutz zu verbessern und um im Reinigungs-Management den Arbeitsaufwand und die Materialkosten für Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verringern.

Forschung und Entwicklung lösungsorientierter Technologien im Bereich

Oberflächenversiegelung.

HECOSOL® Oberflächenversiegelung für nachhaltigen Gesundheitsschutz und zur Kostenreduzierung

Kontakt

HECOSOL GmbH

Wolfgang Pauck

Kronacher Str. 41

96502 Bamberg

01712726032

wolfgang.pauck@hecosol.de

http://www.hecosol.de

