Optimizely DXP jetzt auf Microsoft Azure Marketplace erhältlich

Microsoft Azure Marketplace bietet Anwendern jetzt weltweiten Zugang zu Optimizelys CMS-, Commerce- und Personalisierungslösungen

BERLIN, 16. November 2022 – Die Content-, Commerce- und Personalisierungslösungen von Optimizely sind ab sofort auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar. Azure-Anwender profitieren dabei von den Vorteilen der Marketplace-Plattform, die u. a. durch eine eigene Entwicklungsumgebung, ein optimiertes Deployment sowie durch umfangreiche Managementfunktionen zu überzeugen weiß. Optimizely DXP bietet umfangreiche Personalisierungsfunktionen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren und von der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit von Azure profitieren.

„Mit der Einführung der Optimizely DXP auf dem Microsoft Azure Marketplace können wir noch mehr Unternehmen dabei unterstützen, erstklassige digitale Erlebnisse zu kreieren und damit ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Durch den Einsatz von Optimizelys DXP im Rahmen des Azure Frameworks verfügen Marketing-Teams über nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, außergewöhnliche digitale Erlebnisse zu kreieren und gleichzeitig ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.“

Optimizely DXP ist ein Content-Management-System (CMS), das in einem Platform-as-a-Service (PaaS)-Modell angeboten wird. Es baut auf Microsoft .NET 5/6 auf und wurde nativ für den Betrieb auf Azure entwickelt, sodass Anwender die Vorteile von Microsoft Azure in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, reduzierte Komplexität und kosteneffizienten Technologieeinsatz voll ausschöpfen können. Mit dieser Einführung profitieren Kunden von Optimizelys neuester Content-Management-Version 12 sowie von der in der Version 14 vorliegenden B2C-Commerce-Lösung. Letztere basiert erstmals auf ASP.NET Core. Sie folgt auf die jüngste Veröffentlichung des .NET Upgrade Assistants, der Kunden den Umstieg auf .NET 5/6 erleichtert.

Jake Zborowski, General Manager, Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp., erläutert: „Wir freuen uns, Optimizely auf dem Microsoft Azure Marketplace begrüßen zu dürfen. Damit fügen wir unserer Plattform einen weiteren internationalen und vertrauenswürdigen Partner hinzu, dessen Lösungen auf Herz und Nieren getestet wurden und Anwendern eine nahtlose Zusammenarbeit mit Azure ermöglicht.“

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace unterstützt Unternehmen, die auf der Suche nach innovativen, cloudbasierten Lösungen sind, Partner zu finden, die bereits einsatzbereite Lösungen entwickelt haben.

Für weitere Informationen, besuchen Sie Optimizely auf dem Microsoft Azure Marketplace.

Über Optimizely

Optimizely unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihr digitales Potenzial zu entfalten. Mit der Digital-Experience-Plattform (DXP) setzt der führende E-Commerce-Spezialist neue Maßstäbe in der Entwicklung hyper-personalisierter und datengestützter Erlebnisse. Mehr als 1.100 Mitarbeiter und über 900 Vertriebspartner arbeiten weltweit für Optimizely. Sie helfen weit über 9.000 Marken, darunter Toyota, Santander, eBay, KLM und Mazda, dabei, die Customer Lifetime Value zu steigern, den Umsatz zu erhöhen und die Markenreputation auszubauen.

Mehr Informationen unter: https://www.optimizely.com/de/

