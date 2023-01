Perfekte Partystimmung dank DJ Chris Force

Musik ist ein Alleskönner: Klassik senkt den Blutdruck, Rock und Pop machen munter, Techno erhöht den Dopamin-Spiegel. Verknüpfungen körperlicher Synapsen werden gestärkt, Emotionen geweckt. Doch zur gewünschten Partystimmung gehört mehr, als einfach nur eine CD einzulegen oder einen Streamingdienst aufzurufen. Denn nicht jeder Musikstil passt zu jeder Gelegenheit oder dem Geschmack der Gäste.

Wer eine perfekte musikalische Untermalung seines Firmenjubiläums, eine ausgelassene Hochzeitsfeier sicherstellen möchte, sollte daher einen Profi beauftragen. Einen Profi wie Chris Force. Der Diskjockey aus Frankfurt am Main blickt auf eine 25-jährige Erfahrung als Event & Hochzeits DJ zurück. Und sorgt garantiert für ein unvergessliches Event.

DJ aus Leidenschaft

Sein erstes Einkommen als Zeitungsjunge investierte er in ein Mischpult, der Besuch einer internationalen Musikmesse 1998 besiegelte seinen Berufswunsch. Christian Aukschlat alias DJ Chris Force widmet sich seit einem viertel Jahrhundert seiner Leidenschaft – und den Wünschen seiner Kunden.

International unterwegs

Dass er sich inzwischen seinen festen Platz unter international gefragten Plattenauflegern erobert hat, wundert nicht. Denn nur wenige bieten die perfekte Kombination aus Passion und Professionalität, legen ihren kompletten Fokus auf jedes individuelle Event. Bei DJ Chris Force ist all dies eine Selbstverständlichkeit – ebenso, wie sein umfangreiches Musikwissen und -repertoire. Er zieht Abiturienten beim Feiern ihres Schulabschlusses ebenso auf die Tanzfläche wie Paare bei 80. Geburtstagen. Er reist zu Tagungen, Shop-Eröffnungen, Gartenfesten und Sportveranstaltungen. Sein Hauptaugenmerk jedoch liegt auf Hochzeiten. Denn über die rein musikalische Begleitung hinaus hat er bereits häufig Paare bei der Planung unterstützt.

Wer mehr möchte als einen perfekten Mix unterschiedlicher Musikstücke, ist bei Chris Force ebenfalls richtig. 2008 hat er seine Event- und Künstleragentur „Force Event“ gegründet. Gemeinsame Auftritte mit Sängern oder anderen Artisten sind ebenfalls im Portfolio des DJ enthalten. Selbst geografisch kennt der Profi keine Grenzen: Für seine Kunden fliegt er sogar um die Welt.

Dabei benötigt er nie mehr als eine Steckdose mit Hausstrom, einen rechteckigen Tisch und Platz für seine Boxen. Sein Equipment ist modern, seine Lichttechnik hochwertig, seine Performance maßgeschneidert. Stets up to date mit dem internationalen Branchengeschehen, integriert Chris Force auch neue Musikrichtungen in sein Repertoire. Er erkennt, was sein Publikum liebt – und mixt Evergreens mit aktuellen Charts, House… – alles außer Schlager und Ballermann. So wird er auch bei einem gemischten Publikum jedem Geschmack gerecht. Ein eigenes Bild können sich Interessenten bei YouTube-Videos oder Live-Mitschnitten machen. Das Motto des Musikspezialisten ist dabei stets unverkennbar: „Das Beste oder nichts“!

Ich bin der DJ wenn es eine unvergessliche Hochzeit oder Event werden soll. Seit 1998.

Kontakt

DJ Chris Force – Event & Hochzeits DJ

Christian Aukschlat

Alt-Zeilsheim 3

65931 Frankfurt am Main

01737350250

–

dj@chris-force.de

https://www.chris-force.de/

Bildquelle: Jana Korn