Ping Identity: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) jetzt auf AWS Marketplace verfügbar

Noch einfacherer Zugang zur branchenführenden MFA-Lösung von Ping für Kunden von Amazon Web Services (AWS)

Ping Identity stellt die PingID-Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ab sofort auch auf AWS Marketplace zur Verfügung. Kunden können jetzt schnell auf PingID zugreifen und die Lösung in ihrer jeweiligen Umgebung bereitstellen, um beispielsweise die Arbeit von zu Hause aus abzusichern und gleichzeitig ihrer AWS-Infrastruktur eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügen.

Die Intelligent-Identity-Plattform von Ping bietet Unternehmen eine digitale Identitätslösung

für den sicheren Zugriff auf Dienste, Anwendungen und APIs von praktisch jedem Gerät und Standort aus. Mit dem PingID-MFA-Dienst können Unternehmen einfach einen authentifizierten Zugriff auf Anwendungen anbieten. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese in der Cloud, On-Premises oder in hybriden IT-Umgebungen ausgeführt werden.

Identitätsbasierte Unterstützung der digitalen Transformation in Unternehmen

Ping Identity ist ein Advanced Technology Partner im AWS Partner Network (APN) und steht für besondere AWS-Sicherheitskompetenz. PingID ergänzt vorhandene AWS-Services, damit Kunden ihren Stakeholdern eine sichere und nahtlose Erfahrung in ihrer Cloud und in lokalen Umgebungen bieten können.

“Ping Identity arbeitet eng mit AWS zusammen, um die heutigen Sicherheitsanforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die an Initiativen zur digitalen Transformation arbeiten und in die Cloud migrieren”, so Loren Russon, Vice President Produktmanagement und Technologie-Allianzen bei Ping Identity. “Die Verfügbarkeit von PingID auf AWS Marketplace ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unseren globalen Kunden dabei zu helfen, Sicherheit noch weiter zu erhöhen und geschütztes Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen.”

Weitere Informationen zum Angebot von Ping Identity auf dem AWS Marketplace unter: https://aws.amazon.com/marketplace

Mehr unter https://www.pingidentity.de.

Ping Identity ist die intelligente Identitätslösung für Unternehmen. Wir ermöglichen es Organisationen, Zero-Trust- und identitätsdefinierte Sicherheit und eine verstärkt personalisierte sowie rationalisierte Benutzererfahrung zu erreichen. Die Plattform Ping Intelligent Identity™ bietet Kunden, Mitarbeitern und Partnern Zugang zu Cloud-, Mobil-, SaaS- und On-Premise-Anwendungen im gesamten hybriden Unternehmen. Mehr als die Hälfte der Fortune 100 wählen uns aufgrund unserer Identitätskompetenz, der offenen Standards und der Partnerschaften mit Unternehmen wie Microsoft und Amazon. Wir bieten flexible Identitätslösungen, die digitale Geschäftsinitiativen beschleunigen, Kunden begeistern und Unternehmen durch Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On, Zugriffsmanagement, intelligente API-Sicherheit sowie Verzeichnis- und Datenverwaltungsfunktionen sichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.pingidentity.de

