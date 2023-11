Playtastic Spielzeug-Roboter-Bausatz mit Bluetooth und App

Den eigenen Roboter programmieren: er tanzt sogar & zeigt Gefühle

– Bausatz-Spaß für jung und alt

– Bluetooth und kostenlose App für Programmierung per Mobilgerät

– Bewegt sich vorwärts, rückwärts, im Kreis und tanzend

– Mit Greifarm zum Aufnehmen und Festhalten von Gegenständen, z.B. Getränkedosen

– Gesicht zeigt über Augen und Mund auch Gefühle

Den eigenen Roboter selbst bauen: Man selbst, die Kinder oder Enkel haben Spaß am

Basteln, Schrauben und Tüfteln? Dann ist der neue programmierbare Roboter von Playtastic

genau das Richtige! Schritt für Schritt setzt man mit Hilfe einer bebilderten Anleitung seine

Einzelteile zu einem Ganzen zusammen. Und schwupps, steht er bereit dafür, das zu tun, was

man will.

Er macht das, was man möchte! Man programmiert den Roboter einfach über das

Eingabefeld auf seinem Rücken. Und schon lässt man ihn eine bestimmte Strecke abfahren.

Auf Wunsch bringt er mit seinem Greifarm sogar eine Getränkedose. Oder man lässt ihn sich

mit tänzerischen Bewegungen im Kreis drehen. Und das alles sogar mit passendem

Gesichtsausdruck – ob griesgrämig oder fröhlich!

Das Mobilgerät als Fernsteuerung nutzen: Einfach die kostenlose App auf das Smartphone

oder den Tablet-PC laden, den Roboter koppeln und schon legt man bequem los! Und auch

dabei hat man die Wahl: Das Programmieren, was er selbstständig machen soll. Oder man

steuert ihn direkt mit dem Mobilgerät selbst. Natürlich mit passender Mimik und sogar mit

Audioausgabe!

– Bausatz-Spaß für jung und alt: bebilderte Anleitung für einfachen Zusammenbau

– Bewegt sich vorwärts, rückwärts, im Kreis und tanzend

– Greifarm zum Aufnehmen und Festhalten von Gegenständen, z.B. Getränkedosen

– Gesicht mit LED-Augen und -Mund: zum Ausdrücken von Gefühlen

– Programmierbar direkt über Modul auf Rückseite

– Bluetooth für kabellose Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: zum Programmieren und für Live-Steuerung,

auch mit Soundwiedergabe

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 19 x 28 x 19 cm, Gewicht: 810 g

– Roboter-Bausatz inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107413794

Achtung: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Achtung: Kleinteile können verschluckt werden!

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7418-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7418-4404.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/kgSKjqyLJw3H4fH

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.