Produktionsprozesse clever managen bedeutet: Daten aus der Produktion nutzen, um bessere Qualität und Services zu bieten! Kostenfreies Webinar 24. Juni 2021, 10.00 – 10.30 Uhr

Dank moderner Haltung in Data Lakes stehen Daten aus Produktionsprozessen heute in Echtzeit zur Verfügung. Doch werden diese auch optimal eingesetzt und genutzt? Um damit beispielsweise die Qualität von Produkten zu steigern und Prozesse zu optimieren? Um schneller auf Veränderungen in der Lieferkette und bei kritischen Produktionsfaktoren zu reagieren? Oder den Bedarf für das Einleiten von Instandhaltungs- und Supportmaßnahmen frühzeitig zu erkennen?

WEBINAR INHALTE

Dr. Franziska Deutschmann QUNIS-Expertin für Data Analytics erläutert in 30 Minuten, wie in drei konkreten Schritten eine datenbasierte automatisierte Qualitätsoptimierung realisiert werden kann. Sie zeigt exemplarisch an einem Beispiel aus der Blechproduktion, wie dafür die Daten aus der Produktion genutzt und mittels Machine Learning

… treibende Qualitätsfaktoren identifiziert,

… ihre Qualität im laufenden Betrieb optimiert

… und die zugehörigen Prozesse stabil laufen werden.

Das Webinar “Predictive Quality – mit Data Analytics Produktionsprozesse optimieren” ist live und wird online übertragen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach erfolgter Anmeldung werden die Zugangsdaten zur Verfügung gestellt.

DIE EXPERTIN

Dr. Franziska Deutschmann, Data Science Consultant bei der QUNIS GmbH und Referentin der CA Controller Akademie AG. Sie berät und unterstützt internationale Unternehmen in Advanced Analytics, Machine Learning und Data Science Projekten.

QUNIS steht Unternehmen bei allen Anforderungen im Themenfeld von Business Intelligence, Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence (AI) und Data Management zur Seite. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Hermann Hebben und Steffen Vierkorn. Seinen Firmensitz hat QUNIS im oberbayerischen Brannenburg und ist mit 20 weiteren Offices in Deutschland und Österreich vertreten. Als Projektbegleiter unterstützt der Data & Analytics Experte seine Kunden von der Idee über die Identifikation der Handlungsfelder bis hin zur Implementierung und nachhaltigen Verankerung in der Organisation. Unternehmen verschiedenster Größe und Branchen vertrauen bei ihren Innovationsprojekten und Initiativen auf QUNIS.

