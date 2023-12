Preisgekröntes Fahrrad-Kettenöl Ultimate von Tunap jetzt auch als Mini-Version erhältlich

Ab sofort ist das mehrfach ausgezeichnete Kettenöl Ultimate von Tunap Sports auch als handliche Mini-Version in der 50ml Nadeltropfflasche erhältlich. Das neue Kleinformat des Kettenöls ist der ideale Begleiter für jede Ausfahrt und passt perfekt in Fahrradtaschen jeglicher Größe.

„Mit der Mini-Version unseres hochwertigen Kettenöls Ultimate bieten wir allen Fahrradbegeisterten das perfekte Fahrradpflege-Produkt für unterwegs. So kann die nächste Ausfahrt mit möglichst leichtem Gepäck gestartet und die Kette bei Bedarf nachgeschmiert werden“, sagt Björn von Dressler Head of Tunap Sports.

Die neue Mini-Version kombiniert maximale Handlichkeit mit den gewohnt erstklassigen Schmiereigenschaften des Kettenöls Ultimate, das bereits mehrfach als Testsieger ausgezeichnet wurde. Das Kettenöl Ultimate eignet sich zur Schmierung der Kette, der Kassette und des Schaltwerks nach jeder Reinigung, Wartung und Reparatur des Fahrrads. Es reduziert die Reibung im Antrieb langanhaltend auf ein Minimum, was bestmöglichen Verschleißschutz ermöglicht und im Leistungsbereich den entscheidenden Zeitvorsprung ausmachen kann. Dazu macht es den Antrieb nahezu geräuschlos. Das Kettenöl Ultimate kann auch für die Schmierung von E-Bikes verwendet werden.

Die Mini-Version vom Kettenöl Ultimate in der 50ml Nadeltropfflasche kostet UVP 8,95 Euro und ergänzt die Ultimate Familie. Dazu zählen das Kettenöl Ultimate in der 100ml Flasche, eine 950ml Vorratsdose sowie 125ml Aerosoldose. Das bestehende Sortiment aus hochwertigen Pflege- und Wartungsprodukten, wie Fahrradreiniger, Antriebsreiniger oder Multifunktionsöl, wird damit um ein weiteres Produkt erweitert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung der Kettenöl Ultimate Tropfflasche:

Schritt 1: Die Kette mit dem Tunap Sports Antriebsreiniger gründlich von alten Ölresten säubern und anschließend mit einem Tuch trocknen.

Schritt 2: Das Kettenöl kurz schütteln und den Nadeltropfer auf die Kette aufsetzen.

Schritt 3: Die Flasche leicht drücken und durch rückwärtsdrehen der Kurbel jedes Kettenglied mit einem Tropfen benetzen, bis die Kette einmal komplett durchgelaufen ist.

Schritt 4: Das Kettenöl mindestens zehn bis fünfzehn Minuten, am besten über Nacht, einwirken lassen.

Schritt 5: Vor der nächsten Ausfahrt mit einem Tuch die Kette abreiben und überschüssiges Öl entfernen.

Mehr Informationen unter www.tunap-sports.shop/kettenoel-ultimate

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 16 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group rund 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 231 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Lukas Papirowski

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.