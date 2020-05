ProConception GmbH & Co. KG wächst

Dr. Andreas Lermann ab 01. Mai 2020 bei der ProConception GmbH & Co. KG

Nideggen, 13.05.2020 – Dr. Andreas Lermann verstärkt und ergänzt als Partner das Team der ProConception GmbH & Co. KG, die sich hauptsächlich mit der Mittelstandsberatung, Training und Coaching beschäftigt.

Vor allem bringt Dr. Lermann viel Erfahrung im Bereich internationaler Vertrieb, Geschäftsleitung, Strategieentwicklung und Konzeptionierung mit.

Für Dr. Andreas Lermann stehen seit 1996 Menschenführung, Führungskräftetraining und Mitarbeiterentwicklung im Fokus seiner beruflichen Tätigkeit. Gleichermaßen ist er Macher und Treiber, der sich als top Teamleader und Change Manager auszeichnet. Er verfügt neben seinen akademischen Ausbildungen zum Dipl.-Ing., MBA und Promotion zum Dr. rer. nat. über eine Ausbildung zum psychologischen Berater und Business Coach.

Marlies Kunzweiler, Mehrheitsgesellschafterin der ProConception GmbH & Co. KG, freut sich darüber mit Dr. Andreas Lermann einen leidenschaftlich und begeistert agierenden Partner in Ihren Reihen zu haben.

Gerade jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ist es umso wichtiger, dem stetig wachsenden Bedarf der Kunden an erstklassiger Beratung, Training und Coaching gerecht zu werden. Getreu dem Motto: Der Erfolgsfaktor ist der Mensch.

Der 44-jährige dreifach Vater liebt das Landleben und lebt in einem 400-jährigem Bauernhaus, wo er bei der Restaurierung selbst mit Hand angelegt hat, im Großraum München. In seiner knapp bemessenen Freizeit verbringt der begeisterte Hobby-Segler, Zeit mit seiner Familie auf dem Wasser.

Geplant ist in München einen Standort der ProConception GmbH & Co. KG zu gründen. Dort sind insbesondere High-Tech Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, Elektrotechnik und Kommunikationstechnologie beheimatet. Dies sind gerade die Gebiete, in denen Herr Dr. Lermann sein Know-how stetig ausbauen konnte.

Unternehmen, die Dr. Andreas Lermann engagieren, profitieren laut A. Peter Kunzweiler, dem Geschäftsführer der ProConception GmbH & Co. KG, von seinen praxisnahen Lösungsansätzen für Hersteller von Industriegütern und Anbietern von Industriedienstleistungen. Zu seinen Stärken gehören unter anderem Vertriebsberatung, Training & Strategie sowie die Internationalisierung des Vertriebs. Seine Erfahrung als Geschäftsführer in den USA kann er gewinnbringend vor allem für mittelständische Unternehmen einsetzen. Seine Kompetenzen im Führungskräftetraining und Business Coaching ergänzen seine langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung.

Kontakt:

ProConception GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Lermann

a.lermann@proconception.net

+49 151 59140476

www.proconception.net

