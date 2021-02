Qatar Airways begrüßt Weltklasse-Fußballmannschaften zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2020TM in Katar

Qatar Airways ist im zweiten Jahr in Folge die offizielle Fluggesellschaft des Turniers in Katar

Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2020TM, die vom 4. bis 11. Februar 2021 stattfindet, treten die Sieger der sechs kontinentalen Meisterwettbewerbe im Vereinsfußball an, darunter auch der Qatar Airways-Partner und Europameister

FC Bayern München.

Frankfurt, 3. Februar 2021 – Qatar Airways ist stolzer Airline-Partner der FIFA Klub-WeltmeisterschaftTM, die zum zweiten Mal in Folge in Katar ausgetragen wird und bei der zwischen dem 4. und 11. Februar 2021 die kontinentalen Klub-Weltmeister aufeinandertreffen.

Angesichts der COVID-19-Pandemie wird das Turnier gemäß den von der FIFA geforderten Sicherheitslinien ausgerichtet, um die Gesundheit und Sicherheit aller am Wettbewerb Beteiligten zu gewährleisten. Austragungsorte der Spiele sind das Education City Stadion und das Ahmad Bin Ali Stadion, in denen Ulsan Hyundai (AFC), Al Ahly (CAF), Tigres (CONCACAF), Palmeiras (CONMEBOL), der FC Bayern München (UEFA) und der Gastgeber, Ligameister Al Duhail SC (QSL), um die prestigeträchtigste Auszeichnung im globalen Vereinsfußball kämpfen werden. Um eine sichere und reibungslose An- und Abreise zu gewährleisten, hat das Team des Hamad International Airport einen maßgeschneiderten Plan für die Clubs ausgearbeitet.

“Während wir uns auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022TM zubewegen, freuen wir uns, als offizielle Fluggesellschaft die Top-Clubs von allen Kontinenten schon jetzt nach Katar zu bringen, das erneut die Bühne für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft Katar 2020TM sein wird. Als nationale Fluggesellschaft des Staates Katar ist es uns eine Ehre, die besten Fußballmannschaften aller Kontinente zu empfangen, die Fans vor den Bildschirmen in der ganzen Welt vereinen werden”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive, Seine Exzellenz Herr Akbar Al Baker.

Die Auslosung für die FIFA Klub-WeltmeisterschaftTM fand im FIFA-Hauptquartier in Zürich statt. Dabei wurde der Spielplan des Turniers festgelegt, das am 4. Februar im Ahmad Bin Ali Stadion angepfiffen wird.

Qatar Airways ist nicht nur offizieller Airline-Partner der FIFA, sondern unterhält auch wichtige Partnerschaften mit mehreren anderen hochkarätigen Sportveranstaltungen und Organisationen. Zudem sponsert die nationale Fluggesellschaft des Staates Katar die Top-Fußballvereine Al Sadd SC, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen und Paris Saint-Germain. Fans können übrigens im Transitbereich des Hamad International Airport die neuesten Fußballtrikots des Europameisters im einzigen offiziellen FC Bayern Fan-Shop im Nahen Osten erstehen.

Im November 2020 enthüllte Qatar Airways ein speziell gebrandetes Flugzeug, um die zwei Jahre bis zum Anpfiff der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022TM am 21. November 2022 zu feiern. Die Boeing 777 mit dem unverwechselbaren Branding wurde von Hand in den Farben der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022TM bemalt, um die Partnerschaft mit dem Weltfußballverband zu würdigen. Weitere Flugzeuge der Qatar Airways-Flotte werden ebenfalls diese Lackierung tragen und damit verschiedene Ziele im Netzwerk ansteuern.

Qatar Airways bietet derzeit mehr als 800 wöchentliche Flüge zu über 120 Zielen weltweit. Bis Ende März 2021 plant die Fluggegsellschaft sein Streckennetz auf über 130 Destinationen auszubauen, wobei viele Städte mit täglichen oder verstärkten Frequenzen bedient werden sollen.

