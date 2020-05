Qlik erhält Amazon RDS Ready-Auszeichnung

Qlik Datenintegration beschleunigt Datenbankmigration und Echtzeit-Replikation von Unternehmensdatenquellen auf Amazon RDS

Qlik, der führende Data-Analytics-Spezialist, gibt bekannt, dass Qlik Data Integration die Amazon Relational Database Service (RDS) Ready-Auszeichnung erhielt. Amazon RDS Ready ist Teil des Amazon Web Services (AWS) Service Ready Program. Dieses ist wiederum dafür zuständig, die erfolgreiche Integration der Qlik Lösung in Amazon RDS zu bestätigen. Das AWS Service Ready Program wurde von AWS ins Leben gerufen und unterstützt Kunden dabei, Produkte zu identifizieren, die in AWS-Dienste integriert sind. Somit brauchen die Kunden weniger Zeit für die Evaluierung neuer Tools aufzuwenden. Sie können ihre Zeit vielmehr dafür einsetzen, den Nutzen der Produkte, die in AWS-Dienste integriert sind, zu skalieren.

“Qlik arbeitet eng mit AWS und den gemeinsamen Kunden zusammen, um die Echtzeit-Datenintegration mit Amazon RDS zu beschleunigen und so Migrationen und analytische Initiativen zu erleichtern”, sagte Itamar Ankorion, SVP Technology Alliances bei Qlik. “Die Anerkennung als Partner von Amazon RDS Ready bestätigt unser anhaltendes Engagement und das Vertrauen, das die Kunden in die Zusammenarbeit mit Qlik setzen können, um die Verfügbarkeit von Daten in nahezu Echtzeit auf AWS zu ermöglichen.”

Qlik hat die Amazon RDS Ready-Auszeichnung erhalten und hebt sich als Mitglied des AWS Partner Network (APN) durch sein Produkt ab. Es ist in das Amazon RDS integriert, für AWS-Kunden allgemein verfügbar und wird vollständig unterstützt. AWS Service Ready Partner haben nachweislich erfolgreich Produkte entwickelt, die sich in AWS-Dienste integrieren lassen und AWS-Kunden bei der Bewertung und produktiven Nutzung ihrer Technologie in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Komplexitätstiefe unterstützen.

Qlik erfüllt die Nachfrage des Marktes nach modernen Lösungen für die Datenverfügbarkeit mit einer erstklassigen Plattform zur Datenintegration, die den Wert, den die Daten für Unternehmen haben, steigert und beschleunigt, insbesondere für Kunden, die die Cloud nutzen. Mit der Datenintegrationsplattform von Qlik wird das Auffinden und die Verfügbarkeit von analysebereiten Daten in Echtzeit erweitert – durch automatisiertes Daten-Streaming, Verfeinerung, Katalogisierung und die Veröffentlichung von analysebereiten Daten.

Über Qlik

Qlik® hat eine Vision: eine datenkompetente Welt, in der jeder Daten nutzen kann, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und auch schwierigste Probleme und Herausforderungen zu lösen. Nur Qlik bietet End-to-End- sowie Echtzeit-Lösungen für Datenintegration und -analyse an. Sie unterstützen Organisationen dabei, in ihre Daten einzutauchen und diese in echten Geschäftswert zu transformieren. Qlik hilft Unternehmen, mit Daten führend zu sein, um das Kundenverhalten besser zu verstehen, Geschäftsprozesse neu zu erfinden, neue Umsatzquellen zu erschließen und Risiko und Ertrag in Einklang zu bringen. Qlik ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterstützt über 50.000 Kunden auf der ganzen Welt.

