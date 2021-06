Radtke Media mit German Web Award ausgezeichnet

Erneut geht ein prestigereicher Preis an ein innovatives Jungunternehmen aus der deutschen Hauptstadt.

Radtke Media – überdurchschnittlich gut

Jährlich werden bei den German Web Awards Agenturen aus der DACH-Region ausgezeichnet, die sich durch besondere Leistungen von ihrer Konkurrenz abheben. Unter den diesjährigen Gewinnern findet sich auch die Werbeagentur Radtke Media. Mit einer Gesamtbewertung von neun Punkten zählt die Berliner Werbeagentur zu den besten Agenturen des deutschsprachigen Raumes. Für die German Web Awards 2021 wurden mehr als 2.000 Bewerber von einer unabhängigen Expertenkommission auf ihre Leistungen in den Fachbereichen Design, Kundenzufriedenheit und psychologisches Know-how überprüft. Nur 50 Teilnehmer waren in der Lage, die hohen Anforderungen zu erfüllen und die Mindestpunktzahl von 7,95 oder mehr von maximal zehn Punkten zu erreichen. Die durchschnittliche Punktzahl betrug 6,9 Punkte.

Grafik-, Design- und Werbespezialisten gemeinsam unter einem Dach

Seit der Gründung der Werbeagentur Radtke Media durch Sebastian Radtke, betreut dieser als aktueller Creative Director mit seinem Team Kunden aller Unternehmensgrößen aus unterschiedlichsten Industriezweigen. Grafik-, Design- und Werbespezialisten arbeiten gemeinsam unter einem Dach und stehen in ständigem Austausch miteinander. So sind sie in der Lage, aus einem umfassenden Leistungsportfolio zu schöpfen und für jeden individuellen Kundenwunsch optimale Ergebnisse zu garantieren.

Radtke Media überzeugt in jeder Hinsicht

Das maßgeschneiderte Online- und Offline-Marketing, das moderne Logo- und Printdesign sowie die offene und transparente Kundenkommunikation der Werbeagentur Radtke Media haben die Juroren der German Web Awards 2022 in jeder Hinsicht überzeugt. Durch die qualitativen Befragungen des Leitfragen-Prinzips ist eine objektive Beurteilung der Arbeiten und Dienstleistungen aller eingereichten Agenturen gewährleistet. Besonderen Wert legen die Preisverleiher auf die Kundenzufriedenheit. Dieser Aspekt wird zudem höher bewertet und fließt mehr in das Gesamtergebnis ein, als andere Kategorien. Nach einer Sichtung aller Kriterien bestätigten die Juroren mit der Vergabe des German Web Awards an Radtke Media und deren Mitarbeiter in ihrer herausragenden Arbeit.

Radtke Media betreut als Grafik Büro Berlin Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Unser Team setzt sich aus erfahrenen Grafikdesignern zusammen, deren Werke für sich sprechen. Dabei setzen wir auf ein vielfältiges Leistungsportfolio zur Schaffung einer ganzheitlichen Firmenidentität – vom Logodesign über Firmenbroschüren & Whitepaper bis hin zum Webdesign.

Kontakt

Radtke Media UG (haftungsbeschränkt)

Sebastian Radtke

Düsterhauptstraße 39-40

13469 Berlin

–

info@radtke-grafik.de

https://radtke-grafik.de/