Reitferien auf dem Sonnenhof Stuttgart

Erleben Sie auf dem Sonnenhof unvergessliche Abenteuer für Pferdefreunde

Pferdefreunde aufgepasst! Bei uns auf dem Sonnenhof können Sie unvergessliche Reitferien in einer idyllischen Umgebung verbringen. Auf unserem Hof erwartet Sie nicht nur eine einzigartige Verbindung zur Natur, sondern auch die Gelegenheit, die Faszination des Reitens in vollen Zügen zu erleben.

DAS GLÜCK DER ERDE LIEGT AUF DEM RÜCKEN DER PFERDE

Reitferien bei uns auf dem Sonnenhof können Sie als eine besondere Gelegenheit betrachten, das sprichwörtliche Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde zu erleben. Bei uns leben einige gut ausgebildete Pferde, die sowohl von Anfängern als auch erfahrenen Reitern geritten werden können. Vor allem bei Anfängern achten wir natürlich besonders auf die Sicherheit, während die Pferde Sie sicher durch die malerische Landschaft tragen.

Reitprogramme finden Sie bei uns für alle Levels an, Sie können einen Ferienkurs bei uns machen, ohne auch nur einmal zuvor im Sattel gesessen zu haben, genauso wenn Sie schon Erfahrungen im Reiten sammeln konnten.

VIELFÄLTIGE REITMÖGLICHKEITEN FÜR GROß UND KLEIN

Nicht nur unabhängig von Ihrer Reiterfahrung, auch unabhängig von Ihrem Alter können Sie bei uns reiten lernen, denn der Sonnenhof ermöglicht eine Vielzahl an Reitmöglichkeiten für Groß und Klein. Wir bieten geführte Ausritte durch die Natur an, erste Reitstunden auf dem Reitplatz oder auch abwechslungsreiche Geländeritte. Jeder Mensch kommt bei uns unabhängig von Alter und Reiterfahrung auf seine Kosten.

REITUNTERRICHT FÜR ALLE LEVELS

Unser Reitunterricht wird von erfahrenen Reitlehrern geführt, wobei auf Ihre individuellen Reiterfahrungen geachtet wird. Der Sonnenhof bietet individuellen Reitunterricht für alle Levels an, sodass Anfänger eine fundierte Einführung in die Grundlagen des Reitens erhalten, während Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten in spezialisierten Kursen vertiefen können.

Unsere Pferde sind geduldig und sind es gewohnt, mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten. So können wir ein sicheres und gleichsam unterhaltsames Reiterlebnis gewährleisten.

PFERDEGESTÜTZTE AKTIVITÄTEN FÜR PERSÖNLICHES WACHSTUM

Neben dem Reitunterricht können vor allem Anfänger auch von unseren pferdegestützten Aktivitäten profitieren, die das persönliche Wachstum und das Verständnis von Pferden fördern. Durch diese tiergestützte Therapie können tiefe Verbindungen zu Pferden aufgebaut werden und dabei wichtige Lebenskompetenzen wie Vertrauen, Kommunikation und Selbstbewusstsein gestärkt werden.

GEFÜHRTE AUSRITTE DURCH DIE MALERISCHE LANDSCHAFT

Unser Hof liegt inmitten einer wunderschönen Natur, sodass es sich anbietet, geführte Ausritte durch die malerische Landschaft rund um den Sonnenhof zu unternehmen und dabei die Schönheit der Natur zu entdecken. So führen unsere Ausritte durch grüne Wiesen, vorbei an plätschernden Bächen und durch schattige Wälder. Sie können die Freiheit des Reitens und die Ruhe der Natur genießen, während die Pferde Sie tragen.

REITFERIEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Für die jungen Interessierten bietet der Sonnenhof spezielle Reitferien an, die nicht nur den Reitunterricht beinhalten, sondern auch Abenteuer auf dem Bauernhof und gesellige Aktivitäten beinhalten. Durch diese perfekte Mischung an Programm haben die Kinder die Möglichkeit, den Umgang mit Pferden zu erlernen, Freundschaften zu schließen und ihre Reitfähigkeiten zu verbessern, natürlich unter Anleitung unserer erfahrenen Betreuer.

UNTERBRINGUNG IN GEMÜTLICHEN BAUERNHOFZIMMERN

Damit Sie oder Ihre Kinder nicht jeden Tag hin- und herfahren müssen, können Sie während Ihrer Reitferien in unseren gemütlichen Bauernhofzimmern unterkommen. Die rustikalen Zimmer auf unserem Sonnenhof strahlen eine Behaglichkeit aus und dienen Ihnen als Rückzugsort nach einem ereignisreichen Tag auf dem Rücken der Pferde.

GASTRONOMISCHE GENÜSSE IM HOFLADEN

Bewegung macht hungrig. Da Reitferien mit viel Bewegung verbunden ist, wollen wir Sie nicht nur mit leckerem, sondern auch gesundem Essen versorgen. Der Hofladen des Sonnenhofs versorgt Sie mit frischen Produkten aus unserer Region und bietet gastronomische Genüsse für Reitferiengäste. Sie können sich schön während des Reitens auf köstliche Mahlzeiten freuen, die mit unseren regionalen und frischen Zutaten zubereitet werden. Mit den gastronomischen Genüssen wird Ihr Aufenthalt auf dem Sonnenhof abgerundet.

REITERSTÜBCHEN FÜR GESELLIGE STUNDEN

Das Reiterstübchen auf unserem Sonnenhof lädt Sie zu geselligen Stunden ein. Sie können sich als Reitferiengäste treffen, um die anderen Gäste kennenzulernen, ihre Erfahrungen zu teilen und gemütliche Abende verbringen. Das Reiterstübchen eignen sich deshalb auch gut dafür, neue Freundschaften zu schließen.

REITERSPAß FÜR DIE GANZE FAMILIE

Dadurch, dass wir auf dem Sonnenhof Reitunterricht für alle Altersklassen und alle Level anbieten, können Sie auch als Familie an unserem Ferien-Reitprogramm teilnehmen. Natürlich ist auch die Teilnahme in einer Gruppe mit Freunden ebenso möglich. Auf diese Art können Sie mit Ihren Liebsten gemeinsame Stunden im Sattel verbringen und an der Seite Ihrer Familie oder Freunden gemeinsam lernen. Dadurch schaffen Sie Erinnerungen, die ein Leben lang halten.

UMWELTBEWUSSTE REITFERIEN

Wenn Sie den Sonnenhof schon kennen, wissen Sie, dass uns die Umwelt sehr wichtig ist und wir für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein stehen. Die schöne Natur, die uns umgibt, wollen wir schützen. Aus diesem Grund sind auch unsere Reitferien darauf ausgerichtet, die Umwelt zu schützen und nachhaltige Praktiken zu fördern. Wir legen Wert darauf, dass unsere Gäste die Schönheit der Natur in vollem Umfang genießen können, ohne sie dabei zu beeinträchtigen.

KONTAKT FÜR IHRE TRAUM-REITFERIEN

Wenn Sie Ihre Ferien auf eine besondere Art verbringen wollen oder gemeinsam mit Ihrer Familie an einem schönen Ort wachsen wollen, sind Sie bei uns richtig. Für weitere Informationen oder bei Fragen können Sie sich sehr gerne bei uns melden! Sie können uns unter folgenden Nummern erreichen: 0711-21957305 oder 01727816088. Oder kommen Sie einfach persönlich vorbei. Wir freuen uns, zusammen mit Ihnen und vielleicht auch mit Ihren Liebsten das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde zu erleben und unvergessliche Reitferien auf dem Sonnenhof zu gestalten.

Der Sonnenhof bietet für Hochzeiten aber auch Familienfeste, oder Firmen-Events ganz besondere Räumlichkeiten. Von der historischen Dreschhalle über den urigen Ross-Stall bis hin zu den romantischen Glashäusern. Eingebettet in weitläufige Naturidylle ist jeder Raum einfach einzigartig. So, wie seine Gäste.

