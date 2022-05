Rosenstein & Söhne Edelstahl-Wasserkocher WSK-220.des

Optimale Wassertemperatur für Tee, Babynahrung usw.

– Großes Fassungsvermögen: 1,5 Liter

– Perfekter Teegenuss dank Temperaturwahl: 40 °C, 55 °C, 70 °C, 85 °C und 100 °C

– LED-Beleuchtung: Farbe variiert je nach Wassertemperatur

– Mit Warmhaltefunktion: Wasser behält Wunsch-Temperatur

– Cool-Touch: wärmeisoliertes Edelstahl-Gehäuse

– Extrasicher dank Trockengeh- und Überhitzungsschutz

Das Wasser zum Kochen bringen: Ob für Babynahrung, Instant-Suppen oder Tee – über die 4-stufige Temperaturwahl erhitzt man bis zu 1,5 Liter Wasser direkt auf Wunschtemperatur.

Wohltemperiertes Wasser auf Vorrat: Die Warmhaltefunktion sorgt dafür, dass das aufgekochte Wasser seine Temperatur nicht verliert. So hat man stets perfekt temperiertes Wasser zur Hand.

Einfache Bedienung: Alle Einstellungen nimmt man am übersichtlichen Touch-Bedienfeld vor. Dank 360°-Basis ist der Wasserkocher mit Temperaturwahl perfekt geeignet für Rechts- und Linkshänder.

Hingucker in der Küche: Mit seinem modernen Aussehen passt der doppelwandige Wasserkocher stilsicher in jede Küche und auf den gedeckten Tisch. Dank wärmeisoliertem Gehäuse aus BPA-freiem Kunststoff ist die Oberfläche des Wasserkochers von Rosenstein & Söhne auch während des Kochvorgangs jederzeit berührbar. Das Innenleben ist plastikfrei verarbeitet und besteht aus Edelstahl. Der Clou: Die LED-Beleuchtung wechselt je nach Wassertemperatur die Farbe! So weiß man jeder Zeit, wie heiß das Wasser gerade ist.

– Extrasicher dank Trockengeh- und Überhitzungsschutz. Und am wärmeisolierten Gehäuse verbrennt man sich garantiert nie die Finger.

