Schnepel Betonmöbel: Aus der Mischmaschine ins Wohnzimmer

In der Manufaktur der Schnepel Systemmöbel GmbH in Hüllhorst-Oberbauerschaft werden außergewöhnliche und hochwertige TV- und HiFi Möbel konzipiert und produziert. Das Thema Betonmöbel liegt im Trend. Kalt und grau oder industrieller Charme? Die Firma Schnepel betont wie schön und komfortabel Unterhaltungselektronik untergebracht kann.

In der eigenen “Mischmaschine”, dem Schnepel Konfigurator, können alle Möbel mit der stylischen Beton-Optik versehen werden. Um den angesagten Beton-Look zu erzielen, werden die Platten mit einer speziellen mineralischen Oberfläche mit natürlichem Marmorsand beschichtet, welche sich nicht nur anfühlen wie Beton, sondern auch in Struktur und Optik echtem Beton ähnlich sind. Aufgrund dieser natürlichen Beschichtung gleicht keine Oberfläche der anderen, jedes Möbel wird zum Unikat. Schnepel Betonmöbel punkten mit dem einzigartigen Design und der Schnepel-typischen technischen Finesse. Smarte Features und Innovation stehen im Vordergrund. Kunden können mit der plug-and-play Funktion zahlreiche Komfortelemente auswählen und das perfekte Möbel gestalten. Der Weg aus der Mischmaschine bis ins Wohnzimmer führt dann durch OWL. In sorgfältiger Handarbeit wird in der dort ansässigen Manufaktur das Möbel für Sie produziert.

Seit nunmehr 50 Jahren steht das Unternehmen für individuelle, zukunftsweisende Lösungen im (Multi-Media-) Möbel Bereich. In der Maunfaktur der Schnepel Systemmöbel GmbH erfolgt die Herstellung von Möbeln mit Mehrwert für Menschen und Umwelt. Nebst hochwertigen TV- und HiFi-Möbeln kümmert sich das Unternehmen auch um Büroeinrichtigungen und kann dabei auf ein halbes Jahrhundert Tischler-Erfahrung zurückgreifen. Für Audio-Liebhaber hat das Unternehmen High End Lautsprecher der dänischen Marke Scansonic im Sortiment.

Exklusive Produkte, beste Handwerkskunst und hochentwickeltes Design finden Sie auf www.schnepel.com.

Schnepel Systemmöbel GmbH

Ellerkampstraße 79

32609 Hüllhorst

info@schnepel.com

05741 34610

Kontakt

Schnepel Systemmöbel GmbH

Lars Schnepel

Ellerkampstraße 79 79

32609 Hüllhorst

0173 5149342

lars.schnepel@schnepel.com

http://www.schnepel.com

