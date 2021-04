Scutum Group hat Firma AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH gekauft

Bensheim/Berlin, 13. April 2021. Anfang des Monats hat die Scutum Group den Betrieb AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH im hessischen Bensheim mit seiner Zweigstelle in Fulda gekauft. “Mit dem Erwerb der Firma wächst unser Unternehmen planmäßig weiter. Gleichzeitig bauen wir damit unsere Dienstleister-Präsenz als Errichter von Sicherheitstechnik für kleine und mittelständische Kunden in der Rhein-Main-Region stärker aus.”, so Steffen Bluhm, CEO der Scutum Group Germany.

Im Jahr 2004 wurde der BHE-zertifizierte Fachbetrieb AST Allgemeine Sicherheitstechnik GmbH gegründet und gilt als Experte für die Absicherung von Gebäuden und Freigeländen. Beispielsweise sicherte die Firma AST im Jahr 2014 die 40.000 Quadratmeter Großbaustelle, inklusive Baukräne und -container, am ehemaligen Henninger Turm in Frankfurt am Main mit Alarmtechnik ab. Und für das namhafte Entsorgungsunternehmen Veolia Umweltservice installierte AST an 11 Standorten ein spezielles kabelloses Alarmsystem, welches insbesondere an den zahlreichen Außenanlagen störungsfrei funktionieren muss.

Neben einem guten Preis-Leistungsverhältnis bietet die Firma nutzerfreundliche und individuelle Sicherheitslösungen an: Alle Alarmkomponenten und Sicherheitssysteme kommen erst nach einer ausführlichen Prüfung zum Einsatz. Aktuell betreuen 6 Mitarbeiter über 1000 Bestandskunden; bis heute installierten die qualifizierten Sicherheitstechniker fast 3000 Sicherheitssysteme.

Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Güter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 1.850 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten. Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2020 betrug der Jahresumsatz rund 220 Millionen Euro. Zur Scutum Group Germany GmbH gehören neben AST folgende Firmen: Scutum Deutschland GmbH, Scutum inform GmbH, BSG Wüst GmbH, Bunk Sicherheitsdienste GmbH und Secura Alarm- und Raumschutzanlagen GmbH.

Kontakt: Rascha Salahie, Motzener Str. 6, 12277 Berlin, Tel.: +49 (0)30-40599612, Fax: +49 (0)30-40599611, E-Mail: rascha.salahie@scutum-group.com, www.scutum-group.com

