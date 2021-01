Semptec Urban Survival Technology LED-Camping-Laterne

Dank Sonne, Muskelkraft oder USB immer Licht

– Lädt per Sonnenenergie, Muskelkraft und USB

– Akku für bis zu 18 Stunden Licht

– 2 Leucht-Optionen mit 360°-Rundum-Licht

Für spontane Outdoor-Trips gerüstet: Auch fernab der Zivilisation bringt man jetzt stets Licht ins Dunkel! Mit 6 hellen LEDs leuchtet man jeden finsteren Pfad aus.

Ideal beim Camping: Dank 360°-Beleuchtung und Aufhänge-Bügel wird die Laterne von Semptec auch zur praktischen Deckenbeleuchtung im Zelt oder Wohnwagen.

Die Kraft der Sonne nutzen: Einfach stellt man die Laterne mit integriertem Solar-Panel tagsüber in die Sonne. Sobald die Nacht anbricht, erhellt man die Umgebung mit kostenlosem Ökostrom.

Jederzeit den eigenen Strom erzeugen: Per ausklappbarer Handkurbel produziert man in nur einer Minute kinderleicht Strom für eine Viertelstunde Licht. So lädt man selbst ohne Sonne den Akku auf!

So wird die Nacht zum Tag: Bei vollem Akku sorgt eine Leuchtdauer von bis zu 18 Stunden für sichere Nachtwanderungen und lange Nächte am Camping-Tisch. Bequem: Zurück in der Zivilisation lädt man die Laterne per USB in nur 2 Stunden wieder vollständig auf.

– LED-Camping-Laterne

– 2 Leucht-Optionen: 100 oder 50 % Leuchtkraft

– 6 LEDs: insgesamt 0,6 Watt

– 360°-Beleuchtung

– Umklappbarer Aufhänge-Bügel

– Stromversorgung: integrierter NiMH-Akku mit 300 mAh für bis zu 18 Std. Leuchtdauer bei 50 % Leuchtkraft

– Dynamo mit einklappbarer Handkurbel: bis zu 15 Min. Licht pro 1 Min. Kurbeln

– Solar-Panel: lädt den Akku mit 20 Sonnenstunden vollständig auf

– Aufladbar auch per USB (Anschluss Hohlstecker, Adapterkabel-Länge: 30 cm)

– Maße (Ø x H): 9 x 19 cm, Gewicht: 225 g

– Camping-Laterne inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107299770

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

