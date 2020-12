SEO Agentur optimiert Webseiten in Hanau optimal

Die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen schreitet auch in Hanau mit Hilfe von SEO voran

HANAU. Wie in anderen Städten hat auch Hanau die Initiative ergriffen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Zum einen soll das Ziel “Moderne Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen bis 2022” umgesetzt werden. In Hanau geht man aber noch einen Schritt weiter. Die Stadt möchte die gesamte Verwaltung digitalisieren. Um die Arbeit der Mitarbeiter zu erleichtern setzen man auf ein “State-of-the-art-Tool”. Wenn Stadtverwaltungen die digitale Transformation ernst nehmen, dann springt ein innovativer Geist auf weite Teile der Stadt über. Beispielsweise auf die Unternehmen. Und es sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die von der digitalen Aufbruchstimmung in einer Stadt profitieren.

SEO verhilft Webseiten auf eine 1A-Lage in Hanau

Unternehmen, allen voran der Handel, haben im Krisenjahr 2020 die Chancen der Digitalisierung entdeckt. Sie setzen auf moderne Webseiten, Social Media Strategien und E-Commerce. Und sie haben schnell erkannt, dass Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, der Schlüssel zum Erfolg ist. Wer mit seinem Online-Shop oder mit seiner Webseite, in der er seine Leistungen beschreibt, in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. gefunden werden will, der ist auf ein gutes Ranking in den Suchmaschinen angewiesen.

Eine SEO Agentur stellt sich auf die individuellen Anforderungen ein. Jedes Unternehmen und jeder Händler hat sich auf bestimmte Dienstleistungen oder Produkte spezialisiert. Auch wird der Einzugsbereich von Fall zu Fall anders definiert – lokal, regional oder bundesweit.

Die Zusammenarbeit zwischen einer SEO Agentur und einem Unternehmen, das in Hanau sichtbar werden will, beginnt mit einer individuellen Keyword Recherche.

Google My Business – wichtiges Versatzstück einer SEO Strategie für Hanau

SEO Technik, die Produktion von herausragendem Content, Linkbuilding in einem hochwertigen und passenden Umfeld – Versatzstücke der komplexen Disziplin Suchmaschinenoptimierung. Ein vollständig ausgefüllter “Google My Business” Eintrag ist ein wichtiges Versatzstück einer SEO Strategie für Hanau. Und das nicht ohne Grund: Dieser Eintrag macht es potentiellen Kunden möglich, mit nur einem Klick Kontaktdaten, Bewertungen bisheriger Kunden, oder Öffnungszeiten einzusehen und erleichtert und verkürzt die gewünschte, ortsbezogene Suche.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.