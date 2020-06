Shopware SEO- Checkliste: 15 Schritte zur SEO-Optimierung!

Leider klicken nur 0,9% aller User auf Seite 2. Ein Problem das jeder zweite Shopbetreiber kennt.

Im Juni 2020 ist die Agentur mitho® mit einer Shopware SEO-Checkliste für den digitalen Handel live gegangen – kostenlos und ohne Anmeldung.

OnPage-Optimierung ist ein komplexes Thema, dass uns alle beschäftigt. Ein Großteil Ihrer Kundschaft gelangt über Google auf ihren Shop. Aber leider verirrt sich nur weniger als 1% auf Seite 2. Was also tun, um unser Google-Ranking nachhaltig zu verbessern?

Die Antwort: Finger weg von Blackhat-Methoden und falschen Versprechungen für viel Geld! Für ein Top-Ranking bei Google kann man leider auf keinen Knopf drücken. SEO-Optimierung erfordert guten Content und ein langes Durchhaltevermögen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einige Handgriffe, die Ihr Ranking sofort verbessern werden. Die 15 wichtigsten SEO-Grundlagen haben wir in einer knackigen interaktiven Checkliste für Sie zusammengestellt.

Was Sie das kostet? 10 Minuten Ihrer Zeit.

Die Agentur mitho® arbeitet seit Jahren im Bereich E-Commerce. Der Fokus liegt dabei auf der ganzheitlichen Softwareentwicklung für den digitalen Handel.

Wie funktioniert die Shopware SEO-Checkliste?

Ganz einfach! Besuchen Sie uns hier und lassen Sie sich von uns in 15 gut erklärten Schritten zu ihrem Top-Ranking führen. Sie können jeden erledigten Punkt abhaken und zum Nächsten übergehen. Ein interaktiver Status-Balken, zeigt Ihnen immer genau an, wieviel sie bereits geschafft haben. Sie können die Checkliste jederzeit verlassen und zu einem späteren Zeitpunkt fortführen. Ihre Daten werden über den Browser gespeichert. Kostenlos und ohne Anmeldung. Hört sich gut an? Na dann los!

Die Kreativ- und Ideenschmiede mitho® ist seit über zehn Jahren erfolgreich in der Welt des E-Commerce zuhause – mit all seinen Schnittmengen &

Schnittstellen. Neben der Kreation & Realisierung kompletter Shoplösungen (Plugins, Templates, API) liegt der Fokus auf dem Mobile Bereich

(QR-Shopping, Responsive/HTML5, WebApps) und der Individualprogrammierung. Spezialisiert ist mitho® auf die Shopsysteme Shopware und Magento. Mit seiner Marke QRnext setzt mitho® auf den Mobile Commerce.

