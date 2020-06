Souverän im Test – RADICALs Infotainer R-D111 und R-D211

“Immense Ausstattung, gute Bedienbarkeit”, urteilt die Zeitschrift Car & HiFi (04/2020) über RADICALs 1- und 2-Din Android Autoradios und zeichnet sie mit dem Prädikat “Highlight” aus.

Die Car Media Marke RADICAL hat sich mit ihren fahrzeugspezifischen Infotainern auf Android-Basis mittlerweile einen Namen gemacht. Jetzt hat RADICAL zwei universell einsetzbare Mediencenter auf den Markt gebracht: das 1-DIN Modell R-D111 mit 10,1″ Display (VK 379.- Euro) sowie den 2-DINer R-D211 mit 7″ Monitor (VK 299.- Euro). Das Fachmagazin Car & HiFi hat die beiden Touchscreen Autoradios in Ausgabe 04/2020 ausführlich getestet. Mit eindeutigen Fazit: Aufgrund des “hervorragenden” Preis/Leistungsverhältnisses werden die beiden Multimediasysteme mit dem Prädikat “Highlight” ausgezeichnet.

SMARTE VERNETZER

RADICALs Android Autoradios sind bekannt für die ihre umfassende Vernetzung mit Smartphones. Die beiden Newcomer nutzen dazu ein offenes, auf Android 9.0 basierendes Betriebssystem, so dass sich Android Apps direkt auf den Systemen installieren lassen – selbstverständlich auch Navigations-Anwendungen. Laut Meinung der Produkttester funktioniert die Installation nicht nur einfach, auch in der Praxis erledigen beide Infotainer ihre Aufgaben mit Bravour: “Eine Quad Core CPU und 2 GB RAM sorgen für ein flüssiges Funktionieren der Anwendungen.”

Doch damit nicht genug. Dank Easy Connection ermöglichen die beiden RADICALs ein komfortables Handy Mirroring und verfügen zudem über ein integriertes WiFi-Modul: “Mit dem Smartphone als Hotspot können so auch web-basierte Anwendungen wie z.B. die Streamingdienste Spotify und YouTube oder der Internetbrowser genutzt werden.

VIELSEITIGE INFOTAINER

Auch was die Infotainmentausstattung betrifft, können die beiden Moniceiver punkten. Drei USB-Anschlüsse, HDMI-Eingang und ein vielseitiges Bluetoothsystem samt A2DP Musikstreaming sorgen für Entertainment und Kommunikation. Besonders beeindrucken kann dabei der integrierte DAB+ Tuner. “Dieser bietet”, so Car & HiFi, “neben glasklarem Empfang auch Mot Slideshow, Stationsliste und DLS-Text. Eine passende Scheibenantenne liegt der Packung bereits bei.”

Überzeugend sind auch die vielfältigen Audio-Funktionen: “Immens ist die Ausstattung der beiden Geschwister”, erklären die Fachjournalisten. “Trotz ihres günstigen Preises besitzen sie einen eingebauten digitalen Soundprozessor, der eine Fülle an Soundoptimierungsmöglichkeiten bietet.” Dazu gehören ein 10-Band Grafik-Equalizer, eine Frequenzweiche, die Smart Bass Funktion und sogar eine Laufzeitkorrektur für die Front- und Rearkanäle.

SOUVERÄN IN DER PRAXIS

Auch in punkto Bedienkomfort können der R-D111 und R-D211 überzeugen: “Die Bedienung der gängigen Anwendungen erfolgt durch eine übersichtliche Gestaltung der Benutzeroberfläche leicht und auch während der Fahrt sicher.” Beide Infotainer erledigen, so die Tester, “ihre vielfältigen Aufgaben in der Praxis souverän. Der kapazitive Touchscreen reagiert flüssig, alle Funktionen laufen stabil und in hoher Qualität.”

“Beide Infotainer überzeugen durch ihr offenes Android-Betriebssystem, zuverlässige und vielfältige Funktionen sowie gute Bedienbarkeit”, urteilen die renommierten Fachjournalisten abschließend und zeichnen den R-D111 und R-D211 als “Highlight” aus.

RADICAL ist eine innovative Car Media Marke, die sich auf fahrzeugspezifische Infotainer fokussiert. Derzeit umfasst das Portfolio mehrere Multimediasysteme für diverse Fahrzeuge von VW, FORD, AUDI, BMW, OPEL, MERCEDES, MITSUBISHI, HYUNDAI und SKODA. Der Einsatz innovativer Technologien und der moderne Look kennzeichnen die neuen RADICALs. Und das radikale Preis/Leistungsverhältnis. RADICAL Infotainer verfügen über ein offenes Android Betriebssystem, so dass eine direkte Installation von Android Apps auf den Geräten möglich ist.

RADICAL-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den RADICAL-Systemen.

