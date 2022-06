Spot on: Aus schwarz wird weiß

Schwarze Dentalprodukte von Curaprox wie Hydrosonic ‚Black Is White‘ , Handzahnbürste mit 5460 CUREN- Borsten, Whitening-Zahnpasta und ‚inbetween‘

Schwarze Dentalprodukte wie die elegante Schallzahnbürste Hydrosonic „Black Is White“ mit Aktivkohlepartikeln im kleinen Bürstenkopf, die supersanfte Handzahnbürste mit 5460 CUREN- Borsten, die schwarze Whitening-Zahnpasta und der leckere inbetween-Faden mit frischem Mint-Geschmack zum Reinigen des Zahnzwischenraums. Besser und schonender geht“s wirklich nicht, Plaque, Verfärbungen und Zahnbeläge von den Zähnen zu entfernen. Sie glauben es nicht? Dann lassen Sie sich überzeugen.

Für Fans weißer Zähne: Hydrosonic Black Is White

Mit der „Black is White“ Hydrosonic Schallzahnbürste geht es jetzt Verfärbungen an den Kragen. Rotwein-, Kaffee- und Teeflecken auf den Zähnen werden durch sanfte und schonende Reinigung entfernt und zurück bleiben naturweiße glänzende Zähne. Schrubben mit abrasiven Zahncremes, die den Zahnschmelz angreifen? Nein danke. CARBON – Aktivkohlepartikel im Bürstenkopf ist die sanfte Lösung. Der Bürstenaufsatz mit seinem pfiffigen Knick von 10 ° und der einzigartigen Tropfenform entfernt Plaque & Co mit drei individuell einstellbaren Schwingungen. Obendrein ist sie bildschön in ihrem mattschwarzen Look. Sie pimpt ganz nebenbei auch noch das Bad auf.

Mit 5460 sanften Borsten von Hand

Die Handzahnbürsten von Curaprox mit den samtweichen Borsten reinigen so sanft und gründlich, dass selbst Zahnärzte sie ihren Patienten empfehlen. Trotz der vielen Hundert Filamente reicht der kleine Borstenkopf problemlos in alle Mundwinkel, massieren das Zahnfleisch und regen die Durchblutung an, weshalb sie für Diabetiker und Schwangere geeignet sind. Freiliegende und damit empfindliche Zahnhälse können so auf angenehme Weise geputzt werden. Und die schwarzen Borsten und das elegante sechseckige Handstück passt sich gut jede Hand an.

Der Clou: Schwarze Zahnpasta für weiße Zähne!?

Kaum zu glauben, dass eine kohlrabenschwarze Zahnpasta die Zähne von Verfärbungen und Plaque befreit. Also: mit schwarzer Zahnpasta zu glänzenden naturweißen Zähnen. Und so sanft und frisch und ohne zu schrubben. Die Beläge werden gründlich entfernt, egal ob elektrisch oder manuell – und der Zahnschmelz bleibt erhalten. Aber ist Aktivkohle nicht aggressiv? Nein. Sie wird aus Pflanzen gewonnen.

So lecker. Der schwarze „inbetween-Faden“ für die Zahnzwischenräume

Wenn schon – denn schon! Eine praktische Sache, so ein schwarzer Faden, den man täglich nach dem Essen zum Reinigen der Zahnzwischenräume benutzt: Lebensmittelreste kann man so gut erkennen. Und der frische Mint-Geschmack macht die Pflege zum Erlebnis. Die kleine medaillengroße Dose passt gut in die Handtasche und ist jederzeit einsatzbereit. Auch wenn die Zähne noch so gut gereinigt sind, in die Zahnzwischenräume gehört der schwarze „inbetween-Faden“, um alle Speisereste schnell zu entfernen, damit keine Entzündungen entstehen.

Sanfter und gründlicher geht es nicht. Curaprox gepflegte Zähne erstrahlen in natürlichem Weiß. Auch wenn man vorher schwarzsieht.

CURAPROX – die Produktmarke der Curaden AG – steht für Schweizer Premium-Produkte zur Mundgesundheit.

Ja, wir von Curaden sind von Mundgesundheit geradezu besessen – und das bereits seit 1972.

Dank dieser bald 50jährigen Erfahrung wissen wir: Beim Zähneputzen geht um viel mehr als um weiße Zähne und frischen Atem. Zum Beispiel begünstigen Zahnfleischentzündungen Herzerkrankungen und Schlaganfälle.

Deshalb arbeiten wir eng mit Dentalprofis zusammen. Das lohnt sich: Unsere Produkte sind hochwirksam – und gleichzeitig bereiten sie Freude, man verwendet sie gerne.

Zudem haben wir diese Dentalprofis ermuntert, ein Trainingsprogramm für ihre BerufskollegInnen zu erarbeiten – und sie in Mundgesundheits-Prophylaxe zu schulen. Jedes Jahr absolvieren tausende Dentalprofis dieses Trainigsprogramm, weltweit. Diese zertifizierten SpezialistInnen unterstützen auch Sie – zeigen Ihnen, wie Sie Mund, Zähne und Zahnfleisch auf einfache Weise wirksam pflegen und gesund halten.

Mit CURAPROX macht Zähneputzen richtig Spass. Es ist ganz leicht. Und die Ergebnisse sieht man sofort. Zusätzlich motiviert das Design unserer Produkte, sich jeden Tag gründlich – und richtig gern – der Mundgesundheit zu widmen.

Auch in Zukunft setzen wir alles daran, die schönsten und wirksamsten Mundgesundheitsprodukte der Welt zu entwickeln. So nämlich gewinnen wir jeden Tag viele neue CURAPROX-Fans dazu.

