Statt Caravan Salon 20 % auf Alles von MultiMan

Aus Sorge um die Gesundheit seiner Kunden und Mitarbeiter stellt MultiMan auf dem CSD nicht aus und bietet bei Online-Bestellungen 20% Rabatt auf Alles.

Die fehlenden Abstände und Aerosolwolken in geschlossenen Räumen und die damit verbunden Infektionsgefahr haben Peter Gelzhäuser, Inhaber von MultiMan und Hersteller von Reinigungsmitteln für Caravan und Boot, dazu bewogen die Teilnahme am diesjährigen Caravan Salon abzusagen. Die in diesen Tagen steigenden Infektionszahlen bestätigen ihn in dieser Entscheidung. Bei normalem Verlauf hätte Gelzhäuser heuer sein 40-jähriges Messejubiläum in Düsseldorf begangen. Eigner von Caravan und Boot bietet er statt einem Besuch am Messestand die Möglichkeit Online günstig einzukaufen. Für die Zeit vom 14.08. bis zum 13. 09. 2020 gibt es 20 % auf Alles, außer auf Fachbücher.

MultiMan bietet als Vollsortimenter nahezu alles, was Caravaner / Yachties zu Unterhalt ihrer Freizeitfahrzeuge benötigen. Wasserentkeimung, Wassertankreinigung, Fahrzeugreinigung und Toilettenhygiene sind Themen die alle umtreiben.

Für die nötige Pflege der Trinkwasseranlage bietet Gelzhäuser mit MultiSil über Jahrzehnte bewährte Produkte an. Das Trinkwasser aus dem Wassertank bedarf bei Standzeiten des Schutzes vor Wiederverkeimung. Entspringt es unsicheren Quellen ist eine Wasserdesinfektion erforderlich. Dazu stehen ChloroSil zur WasserDesinfektion, PuroSil zur TrinkwasserKonservierung und PuroChlor zur TankDesinfektion im Angebot.

Trinkwassertank und -Leitungen müssen je nach Frischwasserqualität, Wasserverbrauch und Standzeit 1- 2 Mal jährlich entkeimt, desinfiziert und entkalkt werden. Dazu hat Gelzhäuser vor über 20 Jahren die 3-Stufen Aufbereitung entwickelt. Daraus wurde heute die Black-, Pink-, Red- und Yellow-Box zur bakteriologischen Aufbereitung. Die GreenBox wird zur Beseitigung von Diesel in Trinkwasseranlagen mit großem Erfolg eingesetzt. Für die Anwendung in Industrie und Gewerbe stehen die Blue-, Orange- und Oliv-Box zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Produkte für den Abwassertank, Frostschutz, Schlauchreinigung u.a. zur Verfügung.

Schwarze Regenstreifen rund um das Fahrzeug sind Gegenstand ständiges Ärgernis der Fahrzeugeigner, ob von Boot oder Caravan. Stumpfer Lack und Gelcoat, verschmutzter Wasserpass u.a. sind Kennzeichen mangelnder Reinigung und Pflege oder von Aufbereitungsversuchen mit falschen Mitteln. Das MultiMan Programm zur Fahrzeugreinigung umfasst 15 Produkte für unterschiedliche Anwendungen.

Geruch aus der Toilette ist am Stellplatz oder Steg für alle eine Qual. Da hilft keine Luftabsaugung. Im laufenden Betrieb einer Toilette gilt es Fäkalien, Urin und Papier zu zersetzen und an der Geruchsentwicklung zu hindern. MultiMan stellt unter MultiSan 4 Produktlinien zur Verfügung. ToilettenKonzentrat Strong, ToilettenZusatz Soft, SpülwasserZusatz Flush und ToilettenClean zur Reinigung des Fäkalbehälters sind die Produkte der Wahl.

Auf alle MultiMan Produkte gibt es die 20 % Rabatt mit gültiger Mehrwertsteuer und die fundierte Beratung der Mitarbeiter von MultiMan. www.multiman.de

Bei MultiMan ist Kompetenz und Qualität zu Hause. Gelzhäuser befasst sich seit 40 Jahren mit der TankReinigung, WasserEntkeimung, FahrzeugPflege und ToilettenHygiene. Mit seinen technischen, hygienischen, mikrobiologischen, chemischen Ausbildungen wissen er und seine Mitarbeiter auf alle Fragen eine Antwort.

Peter Gelzhäuser GmbH stellt MultiMan Hygiene- und Pflegeprodukte selbst her oder lässt sie nach eigenen Rezepten und Entwicklungen herstellen.

Sie wurde 1991 gegründet und wird persönlich geführt von Peter Gelzhäuser als alleinigem Gesellschafter und geleitet von Peter Gloger als Betriebsleiter. Ihr Geschäftszweck liegt in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Produkten zur WasserEntkeimung, TankReinigung, FahrzeugPflege und ToilettenHygiene für Caravan und Boot, Gewerbe und Industrie.

Firmenkontakt

MultiMan Peter Gelzhäuser GmbH

Peter Gelzhäuser

Boschstr. 12

82178 Puchheim

089 80071835

089 80071836

Beratung@multiman.de

http://www.multiman.de

Pressekontakt

MultiMan Peter Gelzhäuser GmbH

Peter Gelzhäuser

Boschstr. 12

82178 Puchheim

089 80071835

089 80071836

info@multiman.de

http://www.multiman.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.