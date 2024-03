Stefan Ala verfolgt ein ehrgeiziges Vorhaben: Er möchte erschwinglichen Wohn- und Gewerberaum schaffen, ohne dabei Abstriche beim Komfort in Kauf zu nehmen.

Die APOLONIA Gruppe ist ein Unternehmen, das sich der Planung und Umsetzung von Bauprojekten, Verwaltung sowie der Vermittlung von Immobilienangeboten vor allem in Süddeutschland verschrieben hat. Gegründet wurde es im Jahr 2022 von Stefan G. Ala, seine Familie und Herr Deniz S. Wittmann. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und der Bereitstellung von attraktivem Wohn- und Mietraum reagiert die Gruppe auf die aktuelle Wohnungsknappheit. Unter der Führung von Deniz S. Wittmann und Projektierung durch Herrn Stefan Ala engagiert sich die APOLONIA Gruppe für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle Gesellschaftsschichten. Das Konzept der APOLONIA Gruppe zeichnet sich durch zielgerichtete Kundeninteraktion und eine breite Palette an Dienstleistungen aus – von der Hausverwaltung bis hin zu spezialisierten Facility Solutions.

Unternehmensprofil

Die APOLONIA Gruppe ist ein Unternehmen, das sich mit der Realisierung ambitionierter Bauprojekte und Hausverwaltungsdienste etabliert hat. Besondere Kompetenzen liegen in den Bereichen Immobilienvermittlung und -angeboten vor allem im süddeutschen Raum.

Geschichte und Wachstum

Im Jahr 2022 gründeten Stefan G. Ala, seine Familie und Herr Deniz S. Wittmann die APOLONIA Gruppe. Seitdem hat sich das Unternehmen beständig erweitert und konzentriert sich auf Bauprojekte, die Vermietung und den Verkauf von Immobilien sowie die Hausverwaltung. Durch die Fokussierung auf Süddeutschland hat APOLONIA eine starke regionale Präsenz aufgebaut.

Leitbild und Kompetenzen

Die APOLONIA Gruppe strebt danach, ihren Kunden nicht nur Immobilien zu vermitteln, sondern maßgeschneiderte Lebensräume zu schaffen. Das Unternehmen legt Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung. In den Geschäftsfeldern Hausverwaltung, Bauplanung und Projektrealisierung zeigt APOLONIA umfassende Kompetenz.

Management und Personal

Das Management der APOLONIA Gruppe wird von Deniz S. Wittmann geführt. Stefan G. Ala leitet gemeinsam mit seiner Familie die jeweiligen Projekte. Der Fokus liegt darauf, ein Team aufzubauen, das aus fachlich versierten Mitarbeitern besteht. Durch Investitionen in Personalentwicklung möchte das Unternehmen eine hohe Expertise und kontinuierliches Wachstum sichern.

Dienstleistungsangebot

Die APOLONIA Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen zur Immobilienverwaltung und -pflege. Stefan Gaetano Ala erklärt, dass von Facility Management bis zu weiterführenden Service das Unternehmen qualifiziertes Personal zur Verfügung stellt, um den höchsten Standard der Immobilienbetreuung zu gewährleisten.

Facility Management und Hausverwaltung

Die APOLONIA Gruppe zeichnet sich durch maßgeschneiderte Facility Management-Konzepte aus, mit denen sie sich dem Schutz von Leben und Eigentum widmet. Inklusive Brandschutz- und Sicherheitstechnik. Im Bereich der Hausverwaltung übernimmt das Dienstleistungsunternehmen alle Aufgaben, um den Wert und die Funktionalität der Immobilien zu gewährleisten, weiß Stefan Gaetano Ala zu berichten.

Leistungen:

Technisches Facility Management

Operatives Gebäudemanagement

Vermittlung von Miet- und Kaufangeboten

Reinigung und Pflege der Immobilien

Bei Reinigung und Pflege bietet das Unternehmen Dienstleistungen an, die laut Stefan Ala auf die spezifischen Bedürfnisse der Gebäude und deren Nutzer zugeschnitten sind. Der Hausmeisterservice von APOLONIA trägt zum kontinuierlichen Werterhalt der Immobilien bei.

Maßnahmen:

Regelmäßige Reinigung

Instandhaltung und Reparaturarbeiten

Überwachung der Gebäudezustände

Weiterführende Leistungen

Darüber hinaus umfasst das Dienstleistungsangebot der APOLONIA Gruppe innovative Lösungen rund um die Realisierung neuer Wohnformen und Bauprojekte. Mit der langjährigen Erfahrung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet die Gruppe einen Mehrwert für Eigentümer und Mieter, der über die grundlegenden Verwaltungs- und Instandhaltungsleistungen hinausgeht, betont Stefan Ala.

Services:

Entwicklungsberatung für Immobilienprojekte

Planung und Umsetzung von Bauvorhaben

Konzeptionierung zukunftsfähiger Wohnformen

Innovative Projekte und Engagements

Die APOLONIA Gruppe zeichnet sich durch zukunftsorientierte Pilotprojekte und dynamische Kooperationen aus, die sowohl im Wohnbereich als auch in der sozialen Integration neue Maßstäbe setzen.

APOLONIA Urban Social Village

Das Urban Social Village ist ein Vorzeigeprojekt der APOLONIA Gruppe, das innovative Wohnformen in den Mittelpunkt stellt. Im Einklang mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit, bietet es bezahlbaren Wohnraum und schafft Gemeinschaftsräume, die das soziale Miteinander fördern, erläutert Stefan Gaetano Ala. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der effizienten Nutzung von Ressourcen und der Schaffung von Lebensräumen, in denen verschiedene gesellschaftliche Gruppen harmonisch zusammenleben können.

Integration von Flüchtlingsunterkünften

In Kooperation mit Kommunen und Landkreisen entwickelt die APOLONIA Gruppe moderne Konzepte für Flüchtlingsunterkünfte, die Integration erleichtern. Diese Unterkünfte werden so konzipiert, dass sie schnell errichtet werden können und gleichzeitig langfristigen Wohnraum bieten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Schaffung von Privatsphäre und der Ermöglichung von Selbstständigkeit der Bewohner.

Konzepte für betreutes Wohnen

Das Unternehmen unter der Projektierung von Stefan G. Ala, seine Familie und dem Geschäftsführer Herr Deniz S. Wittmann, engagiert sich ebenfalls beim betreuten Wohnen. Es entwickelt Konzepte, die darauf abzielen, älteren Menschen und Menschen mit Unterstützungsbedarf einen sicheren, komfortablen und selbstbestimmten Lebensraum zu bieten. Die APOLONIA Gruppe arbeitet mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, um ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen sicherzustellen, dass auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Bewohner abgestimmt ist.

Kontakt und Kundeninteraktion

Die APOLONIA Gruppe versteht die Bedeutung effektiver Kontaktmöglichkeiten und kundenorientierter Interaktion, um auf Anfragen und Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen zu können.

Kundenanfragen und Beratung

Kunden der APOLONIA Gruppe können sich laut Stefan Gaetano Ala auf schnelle und professionelle Beratung verlassen, wenn es um ihre Anliegen geht. Ob telefonisch, per Mail oder über ein Online-Formular – die Anfragen werden mit größter Sorgfalt behandelt. Die Beratung umfasst verschiedene Dienstleistungen, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

Kommunikationskanäle und Kontaktpunkte

Die APOLONIA Gruppe stellt verschiedenste Kommunikationskanäle zur Verfügung, um eine reibungslose Kontaktaufnahme zu gewährleisten:

Telefon: Kunden können sich direkt an den Kundenservice wenden.

E-Mail und Kontaktformular: Für schriftliche Anfragen bieten sich E-Mail und Online-Formulare an.

Persönlicher Kontakt: Termine für eine persönliche Beratung können jederzeit vereinbart werden.

Stefan Gaetano Ala legt Wert darauf, den Kommunen und Landkreisen, in denen die APOLONIA Gruppe tätig ist, nahe zu sein und effektive Kommunikationswege zu etablieren, die den Kundenservice optimieren.

Firmenkontakt

AsoA Holding GmbH

Olga Ala

Zwergenweg 3

76199 Karslruhe

072175401220



https://stefan-gaetano-ala.de/

