SuccessGlo manövriert sich mit Plunet sicher durch die Corona-Krise

Seit Jahresbeginn nutzt der Sprachdienstleister SuccessGlo Plunet BusinessManager für sein Geschäfts-und Übersetzungsmanagement. Diese Entscheidung hat sich zuletzt in der Corona-Krise als vorteilhaft erwiesen.

Das 2014 gegründete Unternehmen SuccessGlo bietet von Übersetzungen über Software- und App-Lokalisierung bis zu MT-Lösungen vielfältige Sprachdienstleistungen mit Schwerpunkt auf IT, Life Science und Patenten an. Mit vier Standorten im asiatischen Raum – in China (zwei), Singapur und Vietnam – und Kunden wie Facebook, Hilton oder dem deutschen Elektronikkonzern Rohde & Schwarz ist SuccessGlo international breit aufgestellt.

Das führende Geschäfts- und Übersetzungsmanagement-System Plunet BusinessManager integriert auf seiner webbasierten Plattform von der Kundenanfrage über das Angebots-, Auftrags-, Job- und Rechnungsmanagement bis hin zum Reporting alles in einer Lösung. Die Zentralisierung aller Projektinformationen und Daten sowie automatisierte Arbeitsabläufe sparen viel Zeit und reduzieren manuelle Arbeit. Anpassungen an individuelle Bedürfnisse sowie Erweiterungen der Plattform durch nahtlose Schnittstellenintegrationen sind außerdem möglich.

Gesucht und gefunden: Eine ausgereifte Software für standardisierte Prozesse

Vor Plunet nutzte SuccessGlo ein Projektmanagement-System, das nur mit Standardfunktionen wie der Projekterfassung sowie der Erstellung von Jobaufträgen und Rechnungen ausgestattet war. Nach der Vergrößerung des Unternehmens auf insgesamt vier Standorte wurde die Umstellung auf ein ausgereiftes System, in dem sämtliche Projekte, Arbeitsabläufe, Teams und Finanzinformationen abgebildet und verwaltet werden können, erforderlich. Die Wahl fiel auf Plunet. Steven Zou, der Geschäftsführer von SuccessGlo, begründet die Entscheidung wie folgt:

“Plunet kann uns dabei helfen, Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Entwicklung von einzelnen Projekten und Projektserien nachzuverfolgen sowie strategisch relevante Qualitäts- und Finanzkennzahlen herauszustellen.”

Die Implementierung von Plunet in die Cloud-Umgebung des Sprachdienstleisters verlief reibungslos und schnell. Nach der Auswahl der passenden Infrastruktur und Hardware erhielt SuccessGlo intensive Online-Schulungen zur Systemkonfiguration, zu einzelnen Funktionen sowie zur Anpassung der Software an individuelle Bedürfnisse.

Erfolgreiches Arbeiten trotz Corona-Krise

Seit Beginn der Corona-Krise mussten die Mitarbeiter aller Standorte im Homeoffice arbeiten. Durch die rechtzeitige Umstellung der Arbeitsprozesse auf Plunet BusinessManager konnte SuccessGlo seine Arbeit ungehindert fortsetzen. Steven Zou erklärt, wie das möglich war:

“Dank der Einbindung von Plunet BusinessManager in unsere Cloud-Umgebung haben sowohl die internen Mitarbeiter der vier Standorte als auch die externen Freiberufler nach wie vor vollen Zugriff auf alle Daten und Projekte. In dieser Hinsicht hat sich nichts verändert. Alle Projekte laufen weiterhin reibungslos, ohne negative Folgen durch die Krise. Und unsere Teammitglieder können sicher und gesund weiterarbeiten.”

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Plunet

Neben der Plunet-Software hat SuccessGlo die Standard-Anbindung zu SDL Trados Studio sowie das Plunet-Zusatzmodul QualityManager erworben.

Die von SDL Trados Studio erstellten Analysedateien werden mit nur wenigen Klicks in Plunet importiert und mit den Plunet-Preislisten der Kunden und Mitarbeiter verknüpft. Das ermöglicht eine automatisierte, fehlerfreie und zeitsparende Kalkulation aller Preise und Kosten. QualityManager ermöglicht die Integration des Kunden- und Teamfeedbacks in alle Arbeitsprozesse und ist ein wichtiger Faktor für die Qualitätssicherung.

Mit dem Wachstum des Unternehmens könnten Plunet-Integrationen mit marktführenden CAT-Tools sowie weitere Zusatzmodule folgen. Für Steven Zou haben sich die Erwartungen an Plunet BusinessManager bereits erfüllt:

“Unser Wunsch war es, dass alle Teammitglieder auf ein- und derselben Plattform mit leistungsstarken, aber einfach zu bedienenden Funktionen arbeiten. Wir wollten Transparenz bezüglich des Qualitäts- und Finanzstatus schaffen und benutzerdefinierte Statusberichte für strategische Entscheidungen nutzen. Das alles ermöglicht uns Plunet.”

Über SuccessGlo

Der Sprachdienstleister SuccessGlo – mit insgesamt vier Standorten in China, Singapur und Vietnam – bietet diverse Sprachservices von Übersetzung über Software- und App-Lokalisierung bis zu MT-Lösungen an. Der Wirkungsschwerpunkt liegt auf den Bereichen IT, Life Science und Patenten.

www.successglo.com

