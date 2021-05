Tempo-Team EU-Rekrutierung: Dringend benötigte Arbeitskräfte finden

Unternehmen profitieren von 10 Jahren Erfahrung im Bereich der Auslandsrekrutierung, persönlicher Mitarbeiter-Betreuung und direktem Zugang zu den osteuropäischen Arbeitsmärkten.

Offenbach 26. Mai 2021 – In vielen Branchen herrscht ein Mangel an Mitarbeitern und Fachkräften. Eine Lösung bietet die EU-Rekrutierung, also die Beschäftigung von Mitarbeitern aus dem europäischen Ausland. Die Experten für EU-Rekrutierung des Personaldienstleisters Tempo-Team sprechen passende Arbeitnehmer im EU-Ausland an. Sie kümmern sich anschließend um sämtliche Formalitäten, um die Unterbringung und Betreuung der Mitarbeiter sowie eine rechtssichere Beschäftigung nach deutschem Tarifvertrag.

Hierfür bringen sie nicht nur rund 10 Jahre Erfahrung in der Auslandsrekrutierung mit ein. Die erfahrenen Personaler kümmern sich auch intensiv um jeden einzelnen EU-Arbeitnehmer. Sie haben zum Teil ihre Wurzeln ebenfalls in den Herkunftsländern.

Denn die richtigen Mitarbeiter im europäischen Ausland zu finden ist gar nicht so leicht. Erfolgreiche EU-Rekrutierung setzt ein tiefgreifendes Wissen um die Arbeitsmärkte in den Herkunftsländern voraus. Ebenso unverzichtbar sind fundierte Sprachkenntnisse, kulturelles Verständnis sowie eine sehr gute Vernetzung mit den zuständigen Behörden und weiteren relevanten Akteuren im Arbeitsmarkt des Herkunftslandes.

“Wir sind natürlich nicht die einzigen, die ausländische Mitarbeiter an Unternehmen vermitteln,” weiß Alexander Rempel, Leiter der EU-Rekrutierung bei Tempo-Team. “Gerade in Osteuropa gibt es zahlreiche Anbieter. Allerdings beobachten wir, dass oftmals die Betreuung und Auswahl der Arbeitnehmer unzureichend sind. Eine hohe Ausfall- bzw. Abbrecherquote oder unzureichende Arbeitsergebnisse sind die Folge. Damit verbunden entstehen unnötige Kosten und Probleme im Betrieb.”

Tempo-Team geht hier einen anderen Weg und setzt auf Qualität statt auf Masse: “Wir rekrutieren für jeden Kundenauftrag individuell vor Ort und kümmern uns um sämtliche Formalitäten für die Einreise und Beschäftigung in Deutschland. Anschließend sorgen wir für einen erfolgreichen Arbeitsstart, indem wir die neuen Mitarbeiter nach ihrer Ankunft umfassend unterstützen. Wir stellen passende Unterkünfte, finden Lösungen für Sprachbarrieren und begleiten die EU-Arbeitnehmer bei ihren Gängen zu den Behörden und zum ersten Arbeitstag”, erklärt Alexander Rempelt. Den Erfolg der EU-Rekrutierung durch Tempo-Team bestätigen zahlreiche positive Rückmeldungen, ebenso wie eine extrem niedrige Ausfallquote, ein geringer Krankenstand und lange Einsatzzeiten.

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

