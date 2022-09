Thomsons neue Notebooks fürs Gaming

Ein Notebook auch fürs Cloud-Gaming

Paris, 22. September 2022. Thomson steigt jetzt mit innovativen Modellen, die Leistung und Mobilität vereinen, in den Bereich der Gaming-PCs ein. In 15 oder 17 Zoll kombinieren sie die neuesten Intel-Prozessoren mit NVIDIA RTX Grafikkarten. Eine andere Innovation ist das NEO Gaming Notebook, das auf Videospiele in Clouds zugeschnitten ist, so dass es noch kompakter und erschwinglicher ist.

Thomsons neue „Gaming 15“ und „Gaming 17“

Diese Notebooks sind für Videospiele konzipiert, sind aber dennoch dünn und leicht, mit einem Gewicht von rund zwei Kilogramm für das Modell in 15 Zoll. Die fast randlosen Bildschirme optimieren den Raum durch ein platzsparendes Gehäuse. Man muss also keinen PC mit sich rumtragen, der einem Koffer ähnelt, um zu spielen! Diese Notebooks besitzen dennoch leistungsstarke Komponenten der neuesten Generation, wie den Intel Core i5 Prozessor der 12. Generation und eine NVIDIA RTX 3050 Grafikkarte. Beide Notebooks verfügen über einen reaktiven Full HD-Bildschirm, so dass auch die anspruchsvollsten Videospiele flüssig gespielt werden können. Um Spiele zu speichern, die immer mehr Speicherplatz nehmen, sind die Thomson Gaming Notebooks mit einer SSD-Festplatte von 512 GB ausgestattet, was einen sehr schnellen Start und einen ebenso schnellen Ladevorgang aller Levels der Spiele garantiert. Diese PCs verfügen, nach Wahl, über ein Dual-Band WLAN 6 oder einen RJ45-Netzanschluss, um Online zu spielen. Zu Hause können Sie einfach einen externen Monitor über den Mini-Display-Port und HDMI anschließen, um im großen Stil zu spielen. Das Gaming 15 kostet 1099EUR und das Gaming 17 ab Januar 2023 rund 1200EUR.

Eigenschaften

Bildschirm: 15,6 oder 17,3 Zoll, Full-HD

Prozessor: Intel Core i5 12. Generation

Grafikkarte: NVIDIA RTX 3050

RAM-Speicher: 8 GB, erweiterbar

Speicherkapazität: SSD 512 GB

USB Anschlüsse: 1 x Type C, 2 x 3,0, 4 x 2,0

Netzwerk: Wi-Fi 6 Dualband, RJ45

Videoausgang: HDMI, Mini-Display

Audioausgänge: 1 Mikrofon Mini-Jack Stecker, 1 Audio Mini-Jack Stecker

Gewicht: 15,6 Zoll 2,1 Kg/ 17 Zoll 2,45 Kg

NEU: Thomson NEO Gaming

Die Zukunft von Videospielen ist online und genauer gesagt in der Cloud. Warum sollte man mit überleistungsfähigen Laptops rumlaufen, die groß, schwer, platzraubend und teuer sind, wenn alle Berechnungen in der Cloud gemacht werden können? Thomson hat sich genau diese Frage gestellt. Es reicht vollkommen aus, eine gute Internetverbindung zu haben und dem PC bleibt nur übrig, den Video-Stream anzuzeigen, der von der Cloud übertragen wird. Man braucht also keine besonders leistungsstarke Konfiguration. Somit kommt der Thomson NEO Gaming mit einem Intel Celeron Prozessor und einer SSD-Festplatte von 128 GB aus, da die Spiele in der Cloud bleiben. Stattdessen ist eine schnurlose Internetverbindung besonders wichtig, weswegen dieses Notebook ist mit einem Wi-Fi 6 AX 1650 ausgestattet ist, um eine latenzfreie Übertragung mit stabiler Geschwindigkeit zu ermöglichen. Der reaktive 15,6 Zoll Full-HD Bildschirm überträgt Spiele unter den besten Bedingungen. Als Sahnehäubchen wird der NEO Gaming mit Kopfhörern und einem Controller geliefert, um einen noch besseren Spielkomfort zu erleben. Um sofort Videospiele zu spielen, bietet Thomson ein dreimonatiges Abonnement für den Microsoft Game Pass x Cloud an. Mit 370 Euro (UVP) ist der Thomson NEO Gaming ab November 22 verfügbar.

Eigenschaften

Bildschirm: 15,6 oder 17,3 Zoll, Full-HD

Prozessor: Intel-Celeron

RAM-Speicher: 4 GB,

Speicherkapazität: SSD 128 GB

USB Anschlüsse: 1 x Type C, 2 x 3,0

Netzwerk: Wi-Fi 6 Dualband AX1650, RJ45

Videoausgang: Mini-HDMI

Audioausgänge: 1 Mini-Jack Stecker

