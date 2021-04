Neue Podcast-Reihe von App-Sicherheits-Spezialist Build38

Inzwischen gibt es eine ganze Reihe an Gesundheits-Apps, von denen sogar einige – die sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) – von Ärzten verschrieben werden können. Insgesamt lassen sich eHealth-Apps vielseitig einsetzen. Einige von ihnen liefern Informationen, bieten Präventionsmaßnahmen und unterstützen bei Training oder Ernährung. Andere wiederum messen, speichern und werten medizinische Daten aus. Was aber alle gemeinsam haben: Sie verarbeiten personenbezogene Informationen, die es mit entsprechenden Maßnahmen zu schützen gilt.

Doch wie steht es eigentlich um die Security von mobilen medizinischen Applikationen? Wer hat alles Zugriff auf meine persönlichen Daten? Sind sie auch wirklich sicher vor Cyberkriminellen? Und wenn nicht, was sollten App-Entwickler und -Betreiber dagegen tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Ihnen die Build38 GmbH im Rahmen ihrer neuen Podcast-Reihe “Tick T.A.K – Zeit für Mobile Health Security”. Die Episoden eins und zwei sind bereits online.

In der ersten Folge gibt der App Security-Spezialist einen Einstieg in die Sicherheit von Gesundheits-Apps und erklärt unter anderem allgemeine Begrifflichkeiten wie eHealth, mHealth und DiGA. Außerdem wird dargestellt, warum Security und Datenschutz schon bei der App-Entwicklung keine Nebensache, sondern eine Notwendigkeit sind.

Die zweite Episode setzt sich mit dem Thema “(Un-)Sicherheit von eHealth-Apps” auseinander und beantwortet anhand konkreter vergangener Beispiele, was dazu führt, dass eHealth-Apps immer wieder gehackt werden. Im Zuge dessen verdeutlicht Build38, welche Schutzmaßnahmen es gibt, um dies zu vermeiden, und wann der beste Zeitpunkt ist, Security-Features in eine Gesundheits-App zu integrieren.

Jetzt anhören: https://build38-mobile-health-apps.podigee.io/

Build38 ist ein globaler Anbieter von Lösungen für den Schutz mobiler Anwendungen. Das Trusted Application Kit (T.A.K.) bietet Schutz der neuesten Generation für mobile Apps, sodass diese jederzeit vor bekannten und unbekannten Angriffen sicher sind und neue digitale Geschäftsmodelle überhaupt erst möglich werden. Build38 schützt Anwendungen in verschiedenen Branchen, darunter der Automobil- und der Finanzsektor, FinTechs, der öffentliche Verkehr sowie das Gesundheitswesen. Die GmbH hat ihren Hauptsitz in München und verfügt über globale Niederlassungen in Barcelona und Singapur. Mehr erfahren Sie unter www.build38.com

