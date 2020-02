Tippoil visionisiert Weltneuheit auf dem Öl Markt

Brand News Reinigung der Gebinde

Die Tippoil Manufacturer ltd. setzt Meilenstein für Meilenstein, nach der erfolgreich angekommenen und gut angenommenen Rebottle Pfand Systems , dass die Lebensdauer der Kunststoff Öl Gebinde verlängert und weiterhin im Kunststoff Kreislauf erhalten bleiben, umso dem immer mehr globalen anhäufenden Plastikmüll wenigstens etwas entgegen zuwirken.

Hier haben sich Herr Tom Weiss von der Firma BERTOMA the cleaning House mit Ihrem Know How und Geschäftsführer Herr Sebastian Maier der Tippoil Manufacturer ltd. zusammengesetzt und sich auf die fachgerechte Reinigung der Kunststoff Gebinde fokussiert.

Faszinierend ist, die professionelle Reinigung ohne Wasser die alle Öl Rückstände komplett entfernt und diese Gebinde wieder voll einsetzbar macht für die neue Abfüllung neuer Öle.

Wir freuen und bedanken uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Bertoma.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

