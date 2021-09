Tolle Gewinne winken beim großen JOLEKA Mal-Wettbewerb

Aktion zur Nachwuchsförderung “Träume aus Holz”

Der Mal-Wettbewerb, ausgerichtet von der auf Fensterbau und Haustüren spezialisierten JOLEKA GmbH & Co.KG, geht in die 3. Runde. In diesem Jahr winken den Kindern besondere Preise, wie ein hochwertiges Spielbett, eine Abenteuer-Übernachtung im Baumzeit und vieles mehr. Anlässlich der Veröffentlichung der neuen Webpräsenz der werkseigenen Schreinerei URSPRUNG steht das Motto des Mal-Wettbewerbs für Kinder im Zeichen des nachhaltigen Werkstoffs Holz.

Im Rahmen des Mal-Wettbewerbs 2021werden zwölf Bilder für den “JOLEKA-Kalender 2022” gesucht. Manuela Maurer, Ansprechpartnerin bei der JOLEKA GmbH & Co.KG für alle Projekte der Nachwuchsförderung, erklärt: “Die Resonanz in den letzten beiden Jahren war großartig. Deshalb werden wir auch in diesem Jahr zum Jahreswechsel unsere Kunden, Partner, Freunde und Nachbarn mit einem besonderen Jahreskalender beschenken. Dafur sind die Kinder eingeladen bis zum 31. Oktober 2021 ihre Kunstwerke zum Thema Träume aus Holz einzureichen. Ob fantastische Holz-Wesen, tollkühne Bauwerke oder romantische Wälder. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.” Aus allen eingereichten Werken werden von einer internen Jury die zwölf Bilder ausgewählt, die ihren Platz im JOLEKA Jahreskalender 2022 finden. Alle Gewinnerbilder werden auf der JOLEKA-Website veröffentlicht.

Der Hauptgewinn ist ein “Hausbett” mit Stoffdach, Fenster mit Gardinen, Schubladen und Leiter im Gesamtwert von 1.199,- EUR. Der oder die zweite GewinnerIn wird sich über eine abenteuerliche Übernachtung gemeinsam mit Mama oder Papa freuen. Geschlafen wird in einem Baumzelt in drei Metern Höhe im EifelAdventure-Park in Berlingen. Im Gutschein inkludiert ist das reichhaltige Frühstücksbuffet am nächsten Morgen. Den Plätzen drei bis zwölf winkt ein Abenteuer-Set bestehend aus einem Wald-Buch für Kinder inklusive persönlicher Signatur von dem bekannten Autor und Förster Peter Wohlleben plus jeweils einem Gutschein für das Adventure-Mini-Golf im EifelAdventure-Park für ein Kind und zwei Erwachsene. “Aber auch wer nicht gewinnt, bekommt eine kleine Überraschungs-Post von uns!”, verspricht Manuela Maurer.

Bei der Frage nach dem Grund für die Auswahl des Themas erklärt Geschäftsführer Fabian Rieder: “In Zeiten der andauernden Corona-Pandemie besinnen wir uns auf das Wesentliche. Auf das Ursprüngliche. So rückte in der letzten Zeit unsere Schreinerei mehr in den Fokus. Unsere Tischlerei ist der Ursprung JOLEKAs. In unserer Schreinerei, die auf individuelle Holzmöbel und Tischlerarbeiten spezialisiert ist, bilden wir unseren Nachwuchs aus. Ausbildung und Nachwuchsförderung genießen bei uns einen hohen Stellenwert.”

Entsprechend würdigt das junge Geschäftsleitungs-Duo die werkseigene Schreinerei mit einer eigenen Webpräsenz. Genauso steht das Thema Nachhaltigkeit und Engagement für den Klimaschutz steht immerwährend auf der Agenda der engagierten Unternehmens. Diesen beiden Gedanken entspringt das Thema des Mal-Wettbewerbs in diesem Jahr: “Träume aus Holz.” Entsprechend stellt das traditionsreiche Familienunternehmen in besonders traumhafte Gewinne bereit!

Eindrücke der Mal-Wettbewerbe aus den vergangenen zwei Jahren, sowie alle Infos und Teilnahmebedingungen zum diesjährigen Malwettbewerb finden Interessierte auf den Webseiten des Unternehmens unter www.joleka.de. Die neue Website der JOLEKA-Schreinerei URSPRUNG finden Sie unter www.ursprung-schreinerei.de.

JOLEKA ist ein Familienunternehmen in der 4. Generation, mit Sitz in Kalenborn-Scheuern, Verbandsgemeinde Gerolstein. Das Fertigungs- und Service-Programm des Unternehmens richtet sich an Hauseigentümer in und rund um die Eifel. Es reicht von der Beratung über die eigene Produktion der Kunststoff-Produkte bis hin zum fachgerechten Einbau von Schiebeelemente, Haustüren und Fenstern. Das Unternehmen bietet zusätzliche Service-Angebote wie Gebäude-Sicherheits-Checks oder Smart-Home-Einrichtungen, sowie einen ausführlichen Beratungsbereich auf der informativen Website.

Internet: www.joleka.de

Kontakt

Joleka GmbH & Co.KG

Manuela Maurer

Hauptstr. 2

54570 Kalenborn-Scheuern

06591952012

manuela.maurer@joleka.de

http://www.joleka.de

