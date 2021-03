Transportkisten für schwere Lasten für Muggensturm

Was Transportkisten für Firmen aus der Region Muggensturm beim Thema Logistik leisten

MUGGENSTURM. Für den Transport schwerer und empfindlicher Produkte empfehlen sich robuste Transportkisten aus Holz. Sie sind die sichere Alternative zu Paletten, weil sie den Inhalt umfänglich vor Schäden bewahren. Viele Unternehmen in Muggensturm und Umgebung vertrauen bei der Produktion dieser besonderen Transportmittel auf die Kompetenz von Küst Holzverarbeitung. Der regional verwurzelte Fachbetrieb arbeitet im Landkreis Rastatt mit zahlreichen gewerblichen Kunden zusammen und konstruiert individuelle Holzkisten für schwere Lasten. Die Investition in diese Sonderanfertigungen zahlt sich aus: Die wertvollen Waren wie zum Beispiel Maschinenteile und Kunstgegenstände sollen schließlich ohne Beschädigung beim Empfänger ankommen.

Stabile Transportkisten für Unternehmen in Muggensturm

Eine Transportkiste aus Holz eignet sich für alle Produkte, die empfindlich gegen äußere Einflüsse sind. Die Kisten umschließen den Inhalt vollständig, sodass weder Stöße noch eindringende Flüssigkeiten oder Schmutz Schäden anrichten können. In Muggensturm und der Region bevorzugen unter anderem Hersteller von Bauteilen und elektronischen Geräten diese sichere Transportlösung. Doch warum sind viele Transportkisten aus Holz und nicht aus Kunststoff? Der Geschäftsführer von Küst Holzverarbeitung, Gregor Gaa, erklärt die Vorteile des Materials: “Mit Holz können wir optimal auf die konkreten Anforderungen unserer Kunden eingehen. Die Flexibilität bei der Verarbeitung ist ein großer Pluspunkt!” Als weiteren Vorzug führt Gaa die Umweltfreundlichkeit dieses nachwachsenden Werkstoffs an.

Maßgeschneiderte Transportkisten für Güter aus Muggensturm

Die Stärke des überregional bekannten Produzenten von Transportkisten liegt in den individuellen Lösungen. Jeder gewerbliche Kunde aus Muggensturm erhält für sein schweres Transportgut passgenaue Kisten, die einen optimalen Schutz garantieren. Geschäftsführer Gaa erläutert den Ablauf: “Unsere Kunden teilen uns die Maße und das Gewicht ihrer Waren mit. Auch zusätzliche Anforderungen wie bei einem Überseetransport sind relevant. Auf dieser Basis konstruieren wir maßgeschneiderte Transportkisten und stellen sie in kurzer Zeit her. Für jeden Bedarf entsteht so eine einzigartige Transportkiste. Die Kisten verfügen zum Beispiel über einen verstärkten Boden für besonders große Lasten oder Einlagen für die Sicherung von Einzelteilen.”

Die Firma Küst Holzverarbeitung in Kuppenheim stellt Transportverpackungen seit über 35 Jahren her. Zu der Herstellung gehören genauso Transportkisten in verschiedenen Größen genauso wie Paletten aus Holz.

