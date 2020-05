Trend am Friedhof: Design-Grabsteine

Das erste Fashionlabel für Grabsteine “Rokstyle” verschönert das Friedhofsbild

Wer sich mit schönen Grabsteinen beschäftigt, stößt irgendwann zwangsläufig auf “das erste Fashionlabel für Grabsteine” – Rokstyle. Vor allem im deutschsprachigen Raum sind die schönen Gedenkzeichen zu einem Synonym für einzigartige Handwerkskunst, verbunden mit Liebe zum Design, geworden. Zahlreiche Auszeichnungen unter anderen der German Design Award 2020 für Design, Qualität und Innovation zeigen viele der positiven Eigenschaften der Grabsteine der neuen Generation und der Design-Marke für Gedenksteine auf und bestätigen eindrucksvoll, dass die Vision von Rokstyle-Chef Alexander Hanel Realität wurde.

Bei den Designgrabsteinen von Rokstyle verschmelzen die Grenzen von Kunst, Kreativität und Anleihen aus der Architektur zu einer einzigartigen Komposition. Alexander Hanel, Chef von Rokstyle, ist auch gleichzeitig Designer der Kollektion der “Grabsteine der neuen Generation”, wie er sie gerne nennt.

Von ausgefallenen Motiven bis hin zum schlichten, eleganten und zeitlosen Design zeigen sich die Rokstyle Grabsteine. Die Vielfalt an Farben – sprich Materialien, Formen und Verzierungselementen ist unerschöpflich. Auch sind die Friedhofssatzungen in den letzten Jahren deutlich liberaler geworden, so dass die Möglichkeit zur Modernisierung auch am Friedhof Einzug gehalten hat.

Weitere Informationen unter: www.rokstyle.de

Josef Hanel und seine Söhne Leonhard und Franz Hanel gründeten 1948 dieses kleine Steinmetzgeschäft in einer Holzhüttenwerkstatt am Friedhof in Leutershausen. Nach nunmehr über 70 Jahren Firmengeschichte entwickelte sich das Familienunternehmen von einer Holzhüttenwerkstatt zu einem komplexen Werksgelände mit Produktions- und Verladehalle, Ausstellungshalle sowie eigenem Gestaltungsfriedhof und ist somit eines der führenden Unternehmen im Grabmalbereich in Mittelfranken. Das Familienunternehmen wird heute in der 3. Generation von Harald und Alexander Hanel geleitet. Seit 2007 ist einer der Geschäftsführer Alexander Hanel Vorstandsmitglied im Bund Deutscher Grabsteinhersteller.

Als erstes Unternehmen verzierte die Stein Hanel GmbH Grabsteine mit Swarovski-Kristallen im Rahmen einer Designer-Kollektion. Des Weiteren werden mittlerweile Lizenzprodukte produziert, die europaweit vertreiben werden. 2013 ist mit der Gründung des ersten Fashionlabels für Grabsteine weltweit “Rokstyle” eine neue Marke erschaffen worden, die zwischenzeitig mit mehreren Auszeichnungen geehrt worden ist, z.B. mit dem German Brand Award und dem German Design Award.

Kontakt

Stein Hanel GmbH | Rokstyle

Alexander Hanel

Josef-Hanel-Str. 1

91578 Leutershausen

09823-298

info@rokstyle.de

http://www.rokstyle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.