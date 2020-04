Unterstützung in der Coronakrise durch Serious Games

Kostenloses Serious Game für sicheres Arbeiten im Home-Office

Durch die Coronakrise arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen vom Home-Office aus. Längst nicht alle sich in puncto Informationssicherheit darauf vorbereitet. Damit die Arbeit von zuhause für Unternehmen nicht unnötig zum Sicherheitsrisiko wird, stellt die Fabula Games GmbH nun das Serious Game “Home-Office Hero” völlig kostenfrei zur Verfügung. Mit der Gamification-Lösung können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz einfach über ein Browser-Spiel die wichtigsten Punkte der Cyber Security kennenlernen und einüben.

Für die Arbeit im Home-Office gelten besondere Sicherheitsregeln. Unternehmen statten ihre Mitarbeiter dafür in der Regel mit speziell konfigurierten Laptops aus und sorgen auch für eine sichere Anbindung ans Firmennetzwerk. Wegen der Coronakrise dürfte dafür in vielen Fällen keine Zeit geblieben sein. Aber auch wer es nicht gewohnt ist, von zuhause aus zu arbeiten, sorgt oft für Sicherheitsrisiken. Ganz einfach, weil die grundlegenden Regeln für Informationssicherheit nicht bekannt sind.

Mehr Informationssicherheit – einfach über ein Browser-Spiel

Mit “Home-Office Hero” stellt die Fabula Games GmbH nun kostenlos ein Spiel bereit, das hier Abhilfe schafft. Das Spiel kann mit jedem üblichen Browser wie Firefox, Edge oder Chrome gespielt werden. “Home-Office Hero” vermittelt dabei die Basics der Informationssicherheit: Wann muss ich das Notebook sperren? Wie gehe ich mit vertraulichen, ausdruckten Dokumenten um? Was darf mein Kind am Firmenlaptop machen? Das Spiel gibt anschauliche Antworten auf diese und weitere Fragen. “Mit Home-Office Hero möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, damit Unternehmen die Coronakrise möglichst gut überstehen. Wer sich bei der Arbeit zuhause an die wichtigsten Regeln hält, kann damit viel für die Unternehmenssicherheit tun”, so Tomislav Bodrozic, Geschäftsführer der Fabula Games GmbH.

Für Firmen mit vielen Mitarbeitern bietet das Unternehmen sogar die kostenlose Option zur Anpassung, etwa wenn das Firmenlogo integriert werden soll. Wer mag, kann das Spiel auch über eine kostenlose Software selbst anpassen.

Alle Informationen zur Nutzung von Home-Office Hero stehen hier bereit:

https://fabula-games.de/home-office-hero/

Die Fabula Games GmbH ist auf Serious Games und Gamification-Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Mit seinen UniversalGames bietet Fabula Games auch fertige Lösungen zu wichtigen Weiterbildungsthemen wie Cybersecurity und Management. Mit dem SeriousGameCreator werden Unternehmen in die Lage versetzt, einfache Lernspiele selbst zu gestalten. Darüber hinaus realisiert die Firma passgenaue Lösungen für spezifische Weiterbildungsanliegen von Unternehmen. Zu den Kunden zählen unter anderem Daimler, Bayer und die Deutsche Telekom. Auch Beratungsservices zählen zu den Leistungen der Serious Game- und Gamification-Experten von Fabula Games.

Firmenkontakt

Fabula Games GmbH

Tomislav Bodrozic

Schulstr. 11

58332 Schwelm

02336 80706-43

tb@fabula-games.de

https://www.fabula-games.de

Pressekontakt

Fabula Games GmbH

Tomislav Bodrozic

Schulstr. 11

58332 Schwelm

02336 80706-44

presse@fabula-games.de

https://www.fabula-games.de

