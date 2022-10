„Verband des Jahres 2022“ GPM mit dem zweiten Platz ausgezeichnet

Nürnberg, 10.10.2022 – Am 26. September 2022 verlieh die Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement (DGVM) in Berlin den DGVM INNOVATION AWARD „Verband des Jahres“ für herausragende Leistungen im Verbandsmanagement. In der Kategorie „Reform und Management“ wurde die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Mit der Verleihung zum „Verband des Jahres“ hebt die DGVM seit 1997 Verbände für die Entwicklung zukunftsfähiger Konzepte, hohe Innovationsbereitschaft und qualitätsvolle Verbandsführung hervor.

Insgesamt sieben Verbände wurden im Rahmen des 18. Deutschen Verbändekongresses in der Telekom Hauptstadtrepräsentanz Berlin für ihre beeindruckenden Projekte und Leistungen geehrt.

Die Auszeichnung für einen hervorragenden zweiten Platz in der Kategorie „Reform und Management“ nahm GPM Präsident Prof. Dr. Peter Thuy am Abend des 26. September dankend entgegen. Für die GPM ist es ein großartiger Erfolg, als Finalistin – für diesen in der Verbandswelt einzigartigen Preis – gekürt worden zu sein.

Die DGVM-Jury zeigte sich beeindruckt von dem systematischen Vorgehen und der Nachvollziehbarkeit der entwickelten Maßnahmen, die im Rahmen des Projektes „Mitgliedergewinnung und -bindung“ entstanden sind. Mit der ganzheitlichen, strategischen und zielgruppenorientierten Überarbeitung ihres Mitgliedschaftsmodells sei es der GPM gelungen, ein Beispiel zu schaffen, welches auch anderen Verbänden als Blaupause dienen kann.

Wie knapp die Entscheidung war, betonte Peter Hahn, Vorsitzender der DGVM-Jury: „Die Entscheidungen sind uns in diesem Jahr besonders schwergefallen – auch die Bewerbungen der GPM Gesellschaft für Projektmanagement und des Deutschen Vending Automatenverbandes sind hervorragend.“

Die GPM gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern zur Auszeichnung und dankt der DGVM für die Organisation der festlichen Preisverleihung in Berlin.

Weitere Informationen zur Preisverleihung, den Gewinnerinnen und Gewinnern aller Kategorien sowie Fotos finden Sie unter: https://www.dgvm.de/der-dgvm-innovation-award-verband-des-jahres/. Der Videobericht der DGVM-Jury steht unter folgendem Link zur Verfügung: 2022 – GPM – Nominierung DGVM INNOVATION AWARD „Verband des Jahres“ – Reform & Management.

Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran.

