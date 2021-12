VisorTech 4K-Wildkamera WK-595 mit Dual-Linse

Spannende Einblicke ins Tierreich erleben – bei Tag und bei Nacht

– Hochauflösende Videos in 4K und Fotos bis 32 Megapixel

– Dual-Linse für beste Bildqualität bei Tag und bei Nacht

– Automatische Aufnahme bei Bewegung dank PIR-Sensor

– IR-Nachtsicht-LEDs mit 940 nm und No-Glow-Funktion: verschreckt Tiere nicht

– Extra-schnelle Triggerzeit: nur 0,2 Sekunden

Tolle Einblicke in das Leben unserer Waldbewohner gewinnen: Die Outdoor-Kamera nimmt per Bewegungserkennung selbstständig auf. Und das praktisch ohne Verzögerung. Die Auslösegeschwindigkeit beträgt gerade mal rekordverdächtige 0,2 Sekunden.

Doppelte Objektiv-Power: Die Dual-Linse verspricht beste Bildqualität – bei Tag und bei Nacht. Die Linse für die Nacht ist dabei besonders lichtstark und sorgt für beste Bildqualität. Und dank No-Glow-Funktion der Infrarot-LEDs filmt man mit der Wildkamera von VisorTech selbst scheue Tiere, ohne diese zu verschrecken.

Hochauflösende Aufnahmen: Das Geschehen vor der Linse lässt sich in 4K-Videos festhalten. Das integrierte Mikrofon ermöglicht auf Wunsch sogar Aufnahmen mit Ton. Multi-Shot ermöglicht es, bis zu 3 Fotos hintereinander als kurzes „Daumenkino“ aufzunehmen. Und Langzeit-Ereignisse dokumentiert man per Zeitraffer-Funktion.

Einfache Einrichtung: Die Batterien einlegen und die Kamera per Gurt befestigen, beispielsweise an einem Baum. Dann nimmt man im übersichtlichen Menü noch die Wunscheinstellungen vor – fertig!

– Ideal für Wildbeobachtung, mit Nachtsicht und Zeitraffer-Funktion

– Ideal auch als Überwachungskamera für Garten, Terrasse & Co.

– PIR-Sensor für automatische Aufnahme per Bewegungserkunng, Erfassungswinkel: 70°, Reichweite: 20 m

– Infrarot-Nachtsicht dank unsichtbarem Licht (no glow) von 42 IR-LEDs, bis zu 20 m Reichweite

– Dämmerungssensor (Helligkeitssensor): schaltet automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus

– Multi-Shot: bis zu 3 Fotos nacheinander aufnehmen

– Zeitraffer-Funktion (Time Lapse)

– Dualkamera-Technologie: 2 Kamerasensoren für Tag- und Nachtaufnahmen in bester Auflösung

– Tageslinse mit Objektiv-Bildwinkel: 75°, Brennweite: 4,8 mm, Blende: f/2,8,

– Nachtlinse mit Objektiv-Bildwinkel: 100°, Brennweite: 4,0 mm, Blende: f/1,6

– Video-Auflösung bei Tag: bis 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), bei Nacht: bis 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Foto-Auflösung bei Tag: 32, 20, 16 oder 12 MP (je interpoliert) bzw. 8 oder 5 MP (nativ), bei Nacht: 8, 5, 3 oder 2 MP

– No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge: selbst scheue und nachtaktive Tiere erschrecken nicht

– Einstellbare Aufnahme-Dauer: 3 Sekunden bis 10 Minuten

– Einstellbare Aufnahme-Verögerung: 5 Sekunden bis 60 Minuten

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Integrierter TFT-Farbmonitor mit 6,1 cm / 2,4″ Diagonale: für Einstellungen und Aufnahme-Kontrolle

– Sehr schnelle Auslöse-Zeit: 0,2 Sekunden

– Wettferfest: IP65

– Steckplatz für SD(HC/XC)-Speicherkarte bis 512 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: 4 oder 8 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen), für bis zu 8 Monate Stand-by (bei 8 Batterien)

– Maße: 142 x 108 x 72 mm, Gewicht: 332 g (ohne Batterien)

– 4K-Wildkamera mit Dual-Linse inklusive Befestigungsgurt, Baumstativ , Mini-USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394130

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7120-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7120-4235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/dceyyndZqtqxsKS

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.