VisorTech Funk-Überwachungssystem DSC-1920.app

Profi-Überwachung in Full HD mit weltweitem Zugriff per Smartphone & App

– Überwacht in Full-HD-Auflösung, mit bis zu 25 m Nachtsicht

– Bewegungs-Erkennung für automatischen Aufnahmestart

– H.265-Videocodec für hohe Auflösung bei besonders geringem Speicherbedarf

– Zuschaltbare Personen-Erkennung reduziert Fehlalarme

– Fernzugriff per App für Android und iOS

– Kameras mit wetterfestem Metallgehäuse

Jetzt das Hab und Gut vom Profi überwachen lassen: Gleich 8 Kameras überwachen zuverlässig alles, was sich vor ihren Linsen tut. Bei Dunkelheit sogar mit automatischer Nachtsicht bis zu 25 Metern. Der Festplatten-Rekorder startet bei Bewegung automatisch die Aufnahme. Auch von allen 8 Kameras gleichzeitig!

Unterscheidet sogar zwischen Mensch und Tier: Ist die Personen-Erkennung aktiviert, nimmt der Rekorder nicht jedes Mal auf, wenn der Hund durchs Bild läuft, ein Auto vorbei fährt oder ein großer Ast eine der Kameras aktiviert!

Mit dem Profi-Überwachungssystem von VisorTech über jedes Geschehen im Bilde sein: Einfach den Fernseher oder separaten Überwachungs-Monitor per HDMI und VGA anschließen. Schon nimmt man bequem alle Einstellungen vor, schaut sich die Aufnahmen an und sieht, was vor den IP-Kameras passiert.

Einfache Einrichtung und weltweiter Zugriff per Internet: Mit der kostenlosen App nimmt man alle Einstellungen bequem auf dem Smartphone oder Tablet-PC vor. Und hat man mit dem Mobilgerät unterwegs Internetzugriff, schaut man darauf jederzeit nach dem Rechten!

Das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System erweitern. Hat man bereits Smarthome-Geräte zu Hause, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht: Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Bewegungs-Erkennung für automatischen Aufnahme-Start

– Zuschaltbare Personen-Erkennung: für gezielte Überwachung

– Fernzugriff über Internet: von Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App “ELESION” für Android und iOS: für Einstellungen und Live-Ansicht auf Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Funk-Überwachungssystem DSC-1920.app mit Festplattenrekorder, 8 IR-Kameras, 9 Netzteilen, Maus, Netzwerkkabel, Montagematerial und deutscher Anleitung

Profi-Überwachungsrekorder:

– Bildübertragung von HDD-Rekorder per HDMI oder VGA auf Monitor oder TV-Gerät

– Intuitives Menü, per Maus bedienbar

– Aufnahme auf SATA-Festplatte mit bis zu 6 TB (2,5″- oder 3,5″-Festplatte, bitte dazu bestellen)

– Multiplex-Funktion: gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras

– H.264-Video-Kompression: für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Speicherbedarf

– Pentaplex-Funktion: unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff gleichzeitig

– Unterstütze Protokolle: UPnP, SMTP, PPPoE, DHCP

– Zwei Antennen für kabellose Kamera-Anbindung, frei ausrichtbar

– Funk-Reichweite zwischen Rekorder und Kameras: bis zu 150 m (freies Feld)

– Anschlüsse: LAN, VGA, HDMI, 2x USB (für Backup), Netzteil

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

– Maße: ca. 255 x 44 x 258 mm, Gewicht: ca. 900 g (ohne Festplatte)

8 IR-Funk-Überwachungskameras je mit:

– Full-HD-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (1080p) bei 25 Bildern/Sek.

– Objektiv Blende: f/3,6, Brennweite: 3,6 mm, Fix-Fokus, Bildwinkel: 50° horizontal

– 3 Hochleistungs-IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 25 Meter, schalten sich bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch ein

– Wetterfeste Metallgehäuse: IP66

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil

– Maße (Ø x T): ca. 62 x 175 mm, Gewicht: ca. 440 g

– EAN: 4022107388023

Preis: 339,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5038-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5038-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/qvhJmMJV

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z. B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.