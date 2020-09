Von der Vision zum Markterfolg “10-P-Marketing-Mix)

Verkaufserfolge entstehen in den Köpfen von Mitarbeitern und Partnern.Deshalb stehen zwei “P” im 10-P-Marketing-Mix an erster Stelle.

Verkaufserfolge entstehen in den Köpfen von Mitarbeitern und Partnern.Deshalb stehen zwei “P” im 10-P-Marketing-Mix an erster Stelle.Der amerikanische Marketing-ProfessorE.Jerome McCarthy hat in den 60-er Jahren das 4-P-Marketing-Mix kreiert —

.das nun in den Hochschulen aktualisiert vermittelt werden kann.

In einem 80-seitigene-book werden Expertisen von Praktikern für alle Bereiche des Produktmanagemets (Marketing, Vertrieb, Logistik, Recht)vorgestellt, das durch aktuelle Beiträge von Mitgliedern der Experten-Allianz ergänzt werden soll.

Ein pdf-Auszug vermittelt dieÜbersicht auf der Landingpage

www.klug-direct.de/news-for-experts.html

Drängende Fragen werden wie immer individuell und schnell beantwortet.

Praktiker-Tipps für kaufmännische Azubis: Kontakte ohne Risiko

direkt von klug@klug-direct.de

siehe www.klug-direct.de

