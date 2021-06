VSB Gruppe mit neuem CEO

Frederic Lanoe übernimmt Geschäftsführung

Dresden, 10. Juni 2021 – VSB, der international tätige Projektentwickler für Windenergie und Photovoltaik, stellt sich personell neu auf: Seit 1. Juni 2021 führt Frederic Lanoe, der international erfahrene Manager aus dem Erneuerbare Energien-Bereich, das Unternehmen als CEO.

Dem starken Internationalisierungskurs der VSB Gruppe folgend geht das Unternehmen auch in der Führungsspitze neue Wege: Die Unternehmensgruppe begrüßt herzlich Frederic Lanoe als Chief Executive Officer (CEO)

.

“Wir freuen uns, mit Frederic Lanoe eine Branchengröße und einen äußerst erfahrenen Top-Manager gewonnen zu haben, um den Wachstumskurs der VSB hin zu einem der führenden europäischen Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien voranzutreiben”, so Dr. Frank Finzel, Vorsitzender des Beirats der VSB Gruppe.

David Daum, Geschäftsführer bei Partners Group, ergänzt: “Dank unseres globalen Netzwerks konnten wir eine international erfahrene Führungskraft gewinnen, die künftig die europäischen Aktivitäten der Unternehmensgruppe institutionalisiert und weiter ausbaut. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit”.

Frederic Lanoe übernimmt die Gesamtgeschäftsführung von Marko Lieske, der die VSB Gruppe seit Anfang 2020 erfolgreich leitete. Er kann sich damit in Zukunft als Chief Financial Officer (CFO) wieder sämtlichen Finanzthemen der Unternehmensgruppe widmen.

Lanoe kommentiert: “Ich fühle mich geehrt VSB, einem Pionier der Windenergie mit starker Präsenz auf dem deutschen und französischen Markt, beizutreten. In meiner Rolle als CEO werde ich mich auf die Weiterentwicklung der VSB zu einem nachhaltigen und erfolgreichen Independent Power Producer fokussieren. Dabei werden wir die bestehende Projektpipeline in langfristige Bestandsprojekte umwandeln.”

Über Frederic Lanoe

Frederic Lanoe (48) war seit 2017 CEO von VALOREM, einem international tätigen Projektentwickler, Energiedienstleister und Erzeuger mit Sitz in Frankreich. Zuvor war er sieben Jahre für den portugiesischen Entwickler EDP Renewables als Country Manager France & Belgium sowie als Board Member tätig. Von 2013 bis 2016 war er zudem Präsident des französischen Windenergieverbandes “France Energie Eolienne”. Lanoe ist studierter Maschinenbau-Ingenieur.

Über die VSB Gruppe

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Darüber hinaus begleitet VSB Industrie- und Gewerbekunden zu den Themen Energieerzeugung und -effizienz. Bisher wurden seit 1996 mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind 300 Mitarbeiter an 23 Standorten tätig.

VSB mit Hauptsitz in Dresden zählt zu den führenden Komplettanbietern im Bereich der Erneuerbaren Energien. Das Kerngeschäft liegt in der nationalen und internationalen Projektentwicklung von Wind- und Photovoltaikparks, deren Betriebsführung und Instandhaltung sowie dem Betreiben eigener Parks. Darüber hinaus begleitet VSB Industrie- und Gewerbekunden zu den Themen Energieerzeugung und -effizienz. Bisher wurden seit 1996 mehr als 700 Windenergie- und Photovoltaikanlagen mit rund 1,1 GW installierter Leistung und einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro errichtet. VSB erbringt zudem Servicedienstleistungen von rund 1,4 GW. Im Konzern und den verbundenen Unternehmen sind über 300 Mitarbeiter an 23 Standorten tätig.

Firmenkontakt

VSB Holding GmbH

Kathrin Jacob-Puchalski

Schweizer Str. 3 a

01069 Dresden

0351 21183400

info@vsb.energy

http://www.vsb.energy

Pressekontakt

VSB Holding GmbH

Kathrin Jacob-Puchalski

Schweizer Str. 3 a

01069 Dresden

0351 21183672

kathrin.jacob-puchalski@vsb.energy

http://www.vsb.energy

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.