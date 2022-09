Wie Sie mit Türdämmung im Auto die Klangeigenschaften der Lautsprecher dramatisch verbessern

Endlich ein neues Autoradio, neue Lautsprecher oder sogar einen neuen Subwoofer in das eigene Auto einbauen. Doch bevor Sie Ihr In-Car-Audiosystem aufrüsten, gibt es noch einen weiteren Faktor, der einen wichtigen Teil eines guten Sounds in den Höhen und vor allem den Bässen im Auto ausmacht, und das ist die richtige Dämmung der Türen!

Was bringt Türdämmung für Lautsprecher im Fahrzeug eigentlich wirklich

Wer schon einmal in einem Musikstudio Tonstudio war, wird bemerkt haben, dass diese komplett isoliert sind, denn nur so entsteht eine perfekte Akustik. Ein Auto ist kein Musikstudio, aber wer den besten Sound in seinem Auto haben will, braucht zunächst hochwertige Lautsprecher, aber da diese nur 60 % des Sounds im Auto ausmachen, braucht es auch die richtige Schalldämmung.

Im Heimbereich werden Lautspreche innerhalb eins Gehäuses montiert, die Lautsprecher sind fest verbaut und profitieren von dem Gehäuse, dass einen großen Einfluss auf den Klang hat. Im Fahrzeug ist das ganz anders, da haben die Türen einige Schwachstellen, an denen die Luft ungehindert zirkulieren kann. Dies bietet nicht die beste akustische Umgebung für die eingebauten Autolautsprecher. Luft die um die Lautsprecher zirkuliert beeinflusst den Pegel und auch die Klangeigenschaften.

Die Webseite auto-lautsprecher.eu hat zu diesem Thema einen Fachartikel über Türdämmung für Lautsprecher im Auto Tipps und Tricks veröffentlicht. Jeder, der eine Musikanlage zu Hause hat, weiß, dass Lautsprecher in das Gehäuse eingebaut sind, denn genau diese braucht man, um einen guten Bass zu erzeugen. Autolautsprecher haben solche Gehäuse natürlich nicht, daher ist die Schalldämmung der Türen A&O und man kann die Lautsprechergehäuse der Musikanlage im Auto am besten nachahmen.

Der beste Weg, um die Türen zu isolieren, ist die Verwendung von Butyl-Aluminium-Matten. Diese Türdämmung für Lautsprecher und Karosserie selbstklebend ist einfach an der Innenseite der Tür anzubringen. Verwenden Sie zum Öffnen der Türabdeckung ein geeignetes Entriegelungswerkzeug. Die Verschraubungen an der Tür können mit einem geeigneten Schraubendreher gelöst werden. Der nächste Schritt besteht darin, die Türverkleidung zu entfernen und alle Kabel zu trennen.

Jede Tür enthält eine Regenfolie, wir empfehlen, sie abzulösen sie ist mit Kleber fixiert so kommt man auch an die Innenseite der Außenbleche. Es ist wichtig, die Türdämmung fest gegen die Tür zu drücken. Wenn sich die Dämmplatten irgendwo überlappen, ist das kein Problem – stattdessen ist die Dämmung an dieser Stelle besser.

Unter Luftschalldämmung, auch Schalldämmung genannt, versteht man das Blockieren oder Reduzieren des Schalldurchgangs. Mit Hilfe des Dämmmaterials werden die Schallwellen reflektiert und erhöhen dadurch den Schallpegel im Raum. Die Basswiedergabe und kräftige Mitten werden bis zu 7DB bei der Wiedergabe von Musik erhöht bei gleicher Leistung des Radios das die Lautsprecher versorgt.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

