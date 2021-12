Alternative Heilmethode: Was die Quantenheilung bewirken kann

Wenn die Behandlungen von körperlichen oder psychischen Symptomen zur endlosen Odyssee werden und die klassische Schulmedizin nicht mehr weiterhelfen kann, wird es Zeit in das Innere eines Menschen zu blicken. Alternative Heilmethoden können helfen, einen Blick hinter die tatsächlichen Ursachen von Beschwerden zu werfen. Dies gelingt mit der Quantenheilung. Diese Methode bewirkt eine schnelle Verbesserung von Symptomen jeglicher Art. Was man unter Quantenheilung versteht und welche Vorteile diese Methode bringt, verrät Expertin Carolayn Groth. Sie ist Spezialistin in den Bereichen Tierkommunikation, Reiki und Quantenheilung.

Was ist Quantenheilung und wie funktioniert sie?

Die Quantenheilung betrachtet den Menschen als Ganzes. Körper, Geist und Emotionen bilden eine Grundlage, die mithilfe dieser Methode in Harmonie gebracht werden kann. Der Menschen wir als Schwingungswesen gesehen, dass Tag und Nacht von Energie umgeben ist. Jede Krankheit und jedes Symptom sind ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Die Quantenheilung sieht den Menschen in seiner Verantwortung und als Schöpfer seines eigenen Lebens. Die Grundannahme bei dieser Methode ist, dass die Realität bewusst erzeugt werden kann und Energie der Aufmerksamkeit folgt.

Der Ursprung findet sich in der Physik, die besagt, dass einzelne Teilchen miteinander in Beziehung und im Informationsaustausch stehen. Der Mensch ist Sender und Empfänger von Informationen. Überwiegen negative Informationen und Schwingungsfelder, können diese einen schlechten Einfluss haben und Krankheiten auslösen. Mit der Quantenheilung werden neue, positive Informationen gesendet und empfangen. Blockaden werden aufgelöst.

Die Methode basiert auf den Erkenntnissen der Quantenphysik und macht diese für die Gesundheit des Menschen einsetzbar. Dabei werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Die Methode wirkt spontan, unmittelbar und nimmt Einfluss auf das vegetative Nervensystem. Alles im Körper kommt in Harmonie. Dies bewirkt eine Verbesserung des Energiehaushaltes und eine Steigerung des Wohlbefindens.

Bei welchen Beschwerden kann Quantenheilung angewendet werden?

Die alternativmedizinische Methode löst Blockaden auf allen Ebenen und kann bei Menschen und Tieren eingesetzt werden. Sie ist grundsätzlich für Probleme in allen Lebensbereichen anzuwenden. Insbesondere bei chronischen Schmerzen und Krankheiten, Traumata, Verspannungen, Essstörungen, Beziehungsprobleme, Burn-out, Ängste und Phobien, Veränderung der Lebensumstände, Depressionen und Übergewicht. Die Quantenheilung transformiert körperliche und emotionale Blockaden und löst belastende Lebensthemen sowie tief verankerte Verhaltens- und Glaubensmuster auf. Diese werden oft über Generationen weitergegeben, ebenso wie deren negativen Auswirkungen.

Bei Tieren sind es ebenfalls Symptome, Krankheiten und Verhaltensstörungen, wie beispielsweise plötzlicher Appetitverlust, Rastlosigkeit, Angst oder Stress. Gerade bei Tieren bleiben Probleme meist im Unklaren. Hier helfen die Quantenheilung und die Kommunikation auf Informationsebene.

Welche Vorteile bietet die Quantenheilung?

Die Anwendung dieser Methode ist schmerzfrei und steigert das Wohlbefinden in kürzester Zeit. Die Wirkung tritt sofort ein. Gleichzeitig ist sie eine Chance auf rasche Genesung, wenn verschiedenste Behandlungsmethoden nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Der heilende Fokus der Methode basiert rein auf der Informationsebene. Es ist keinerlei Einnahme von Medikamenten oder Präparaten notwendig. Die Methode wirkt auf körperlicher und energetischer Ebene. Mit der Quantenheilung erhält der Mensch seine Balance zurück.

Fazit:

Bewusstsein schafft Realität. Die Quantenheilung eröffnet neue Sichtweisen auf körperliche und psychische Probleme, erklärt Expertin Carolayn Groth. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dieser sanften und gleichzeitig effektiven Methode, gesundheitliche Probleme und Symptome aufzulösen. Sie selbst kam durch tiefgreifende Erfahrungen in ihrem Leben mit der Quantenheilung zum Erfolg und lebt heute nach ihren Vorstellungen und Träumen und gibt ihre Erfahrungen weiter. Sie hilft Menschen und Tieren über Fern-Anwendung und durch Hausbesuche. Einträge im Gästebuch ihrer Homepage [ https://www.carotierk-vonherzzuherz.de]( https://www.carotierk-vonherzzuherz.de/) belegen die effektive Wirkung von Quantenheilung und den großen Erfahrungsschatz der Expertin. Sie und Ihre KlientInnen sind überzeugt, dass Energie überall ist und deshalb über Zeit und Raum hinweg angewendet werden kann. Ob Tierkommunikation, Reiki oder Quantenheilung. Menschliche wie tierische PatientInnen sind bei der Expertin gut aufgehoben.

Wir bieten folgende Dienstleistungen an: Reiki, Tierkommunikation und Quantenheilung.

Wir können Dich unterstützen auf Deiner inneren Reise mit Leichtigkeit zu einem noch harmonischeren, ganzheitlichem Leben.

Wir können Dir helfen Deine „Fellnase“ noch besser zu verstehen und mit Dir gemeinsam Probleme lösen.

