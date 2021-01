Wein aus Katalonien und Okzitanien

Rebensaft aus Katalonien und Südfrankreich

In den Onlineshops “Wein aus Katalonien” sowie “Wein aus Okzitanien” können viele unterschiedliche exquisite Weine aus diversen Anbaugebieten in Katalonien und Südfrankreich bestellt werden. Dazu gehören beispielsweise die Regionen Priorat, Penedes, Montsant, Terra Alta und französisch Katalonien.

Die Comarca Priorat in Katalonien steht seit jeher für traditionelles Handwerk und alte, widerstandsfähige Weinreben. Diese wachsen und gedeihen in der Provinz Tarragona, 120 Kilometer südwestlich von Barcelona. Die steilen Abhänge konnten meist nur von Hand im Terrassenanbau urbar gemacht werden. Die unter großen Anstrengungen angebauten Weinreben tragen schließlich Trauben, die von Granatrot bis fast Schwarz in der Farbe sind und darüber hinaus robust sowie geschmacksintensiv. Die Trauben sind reich an Aromen und oft sehr mineralisch und so spiegeln die Priorat-Weine das Terrain, aus dem sie stammen.

Eine hohe Qualität des schmackhaften Rebensaftes entsteht auch dadurch, dass die Trauben meist in mehreren Etappen gelesen und sortiert werden – dem Reifegrad entsprechend. Viele der Winzer behandeln zudem jede Lage oder sogar Parzelle individuell. Auf diese Weise wird die Gleichförmigkeit und Gesichtslosigkeit der industriellen Massenproduktion gekonnt vermieden. Aus dem Priorat stammen beispielsweise die leckeren Weine Rotllan Torra AMADIS, Marco Abella OLBIETA und Les Cousins L’Inconscient. Diese und viele weitere Weine können im Onlineshop “Wein aus Katalonien” käuflich erworben werden.

Im Partner-Webshop “Wein aus Okzitanien” sind Rebensäfte aus Südfrankreich erhältlich, beispielsweise aus den Anbaugebieten Madiran und Saint-Mont, Cahors, Roussillion (französisch Katalonien) sowie Languedoc. Die Region Okzitanien ist das größte Weinanbaugebiet Frankreichs und bringt unter anderem die Tannat-Weine aus dem Madiran und vom Fuße der Pyrenäen sowie die Malbec-Weine aus dem Cahors hervor. Die autochthonen Rebsorten, die dort teilweise seit Jahrhunderten unter optimalen Bedingungen gedeihen, tragen zu der hohen Qualität der angebotenen Weine bei.

Das Unternehmen “Wein aus Katalonien/Wein aus Okzitanien” hat sich auf den Import und den Vertrieb von hochwertigen Weinen aus Katalonien und Südfrankreich spezialisiert. Inhaber des Weinhandels ist Herr Alois Rackl. Neben den vorzüglichen Weinen, gehört auch leckerer Cava zum Angebot des Fachhändlers. Dabei handelt es sich um einen besonderen Schaumwein, der strengen Qualitätsvorschriften unterliegt. Die vielen unterschiedlichen Rebensäfte werden über die Onlineshops “Wein aus Katalonien” und “Wein aus Okzitanien” vertrieben. Eine Abholung der Ware vor Ort, in der Kantstraße in München, wird ebenfalls angeboten.

