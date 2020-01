Wenn das „Hatschi“ immer schlimmer wird… abwarten und Tee trinken!

Die 5 besten Hausmittel bei Erkältungen und schlimmen Zipperlein von AURESA

Jetzt ist sie da, die Zeit der rinnenden Nasen, des oftmaligen Hatschi und der Hustennächte. Leider greifen viel zu viele Deutsche zu schnell und zu ausgiebig in den Arzneischrank, um gegen kratzenden Rachen und rinnende Nase vorzugehen. „Bei Erkältung ist der einfachste Tipp immer noch der allerbeste. Abwarten und Tee trinken. Das sagen alle Hausärzte und das bringt auch den Körper wieder in Balance“, so AURESA-Geschäftsführer Nicolas John. Der Tee Online Shop AURESA hat einige Tipps und natürliche Hausmittel bei Erkältung und Husten zusammengestellt. Ganz ohne Chemie, ohne Nasenspray und Co, aber mit viel altem Wissen und der Erfahrung unserer Großmütter. Im Online-Shop findet man dazu die besten Tees für die Zeit der schlimmen Zipperlein. Die beiden Erkältungstees „Gute Besserung“ https://www.auresa.de/gute-besserung und „Rachenwärmer“ https://www.auresa.de/rachenwaermer sind dort in drei verschiedenen Größen erhältlich.

Erkältung oder echte Grippe?

Grundsätzlich gilt es zu unterscheiden, ob es sich nur um eine nervige, aber harmlose Erkältung handelt, oder um eine echte Grippe, die medizinisch versorgt werden muss. Wenn es nur eine Erkältung ist, dann kann man unter Umständen auch einfach zu den besten althergebrachten Hausmitteln greifen, die uns Opa und Oma vererbt haben.

1.) Bleib im Bett und gib Ruhe

Einen besseren Rat kann dir kein Arzt bei einer Erkältung geben. Denke an die Weisheit. Eine Erkältung dauert mit Medikamenten 7 Tage und ohne 1 Woche.

2.) Trink viel Flüssigkeit

Erhöhte Temperatur und Schwitzen verbrauchen Wasser im Körper. Dieser Flüssigkeitsverlust muss ersetzt werden. Am besten mit heißem Tee. Egal ob Früchtetee, Schwarztee oder Kräutertee. Nur nicht zu viel Koffein sollte das Getränk enthalten, denn man soll ja schlafen.

3.) Halte dich warm, von Innen und Außen

Ab ins Bett oder zumindest unter die warme Decke. Und dann, heißen Tee oder Suppe.

4.) Ätherische Öle von Pfefferminz und Kamille tun dir gut

Diese beiden Kräuter gibt es seit Jahrhunderten in allen Hausapotheken. Sie helfen bis heute. Kamille ist für ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt. Pfefferminztee hat eine kühlende Wirkung auf den Körper und ist daher bei Fieber angenehm. Durch die ätherischen Menthol-Dämpfe werden die oberen Atemwege wieder frei.

5.) Gurgeln und Nase spülen

Gegen Halskratzen und verstopfte Nase helfen Kamillentee und Salzwasser. Beides kann entweder als Gurgellösung verwendet werden oder als Nasenspülung.

AURESA bietet eine Vielzahl von Tees an. Neben speziellen Tees bei Erkältungen, auch biologischen Kamillentee und Pfefferminztee. AURESA ist bio-zertifiziert und setzt sich für Nachhaltigkeit, Fairness beim Handel und einem umweltschonenden und möglichst CO2-neutralen Transport ein.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

