Wie (über-)lebt eine Reiseveranstalterin in Zeiten von Corona?

Ende Januar erreichten uns die ersten Nachrichten zum Ausbruch eines neuartigen Virus in Wuhan in China. Noch schien uns das alles nicht zu betreffen und wir schauten mit einem Gruseln den Nachrichten aus China zu. Im Februar wurden die Nachrichten drastischer, die ersten Nachbarländer meldeten ebenfalls Neuerkrankungen mit Covid 19 … aber noch dachten wir alle, diese Krise wird an uns vorübergehen .. . wie wir uns doch alle geirrt haben …

Am 2. März flog ich nach Indien um letzte Vorbereitungen für meine Frauengruppe zu unserer Reise “Tempel, Holi, Ayurveda” zu treffen; bei der Einreise alles wie immer. Aber schon drei Tage später, als meine Teilnehmerinnen ankamen, waren die Einreisebestimmungen verschärft worden und es dauert fast vier Stunden, bis alle die Immigration überstanden hatten und wir uns begrüßen konnten. Wenige Tage später wurde ein Einreisestopp für Franzosen und Italiener verhängt und erste Hotels weigerten sich, französische oder italienische Gäste aufzunehmen.

Wir hatten Glück und erlebten unbeschwerte Tage, besichtigten das Taj Mahal, streiften über die Märkte, feierten das ausgelassene Holi-Festival mit Tausenden von Indern im Krishna-Tempel in Jaipur und hatten viele schöne Begegnungen mit den Menschen Indiens.

> Do You Have Any Symptoms?

Erst am Ranthambore Nationalpark holte uns die Wirklichkeit ein, das Hotel weigerte sich uns einzuchecken, bis wir von einem offiziellen Ärzteteam untersucht seien. Wir warteten über zwei Stunden an der Rezeption, es wurden Mund-Nasen-Masken verteilt und Abstand gehalten. Als die Ärzte endlich erschienen, gab es nur eine Frage: “Do You Have Any Symptoms?” Nein, hatten wir nicht, und damit war alles erledigt …

Hier geht es zum kompletten Reisebericht auf PlusPerfekt.de

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 4

97267 Himmelstadt

09364 8157951

Christine.Scharf@PlusPerfekt.de

https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Habib-dadkhah-oqmB2JmLmJw-unsplash