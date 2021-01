Wissenschaftlich bewiesen: Das Reiss Motivation Profile ® findet beim Karrierecoaching Anwendung

Robert Foit findet heraus, was andere Menschen antreibt und entwickelt daraus individuelle Bedürfnis- und Leistungs-Motive für die Praxis

Was treibt einen Menschen an? Genau das wird in der heutigen Zeit oftmals diskutiert.

Die Beweggründe für Motivationen und Zielerreichung sind unterschiedlich und je nach Mensch sehr komplex und vielschichtig. Einen neuen Zugang zu sich selbst und zu anderen Menschen zu finden, erscheint in der Fülle der Selbstfindungs-Angebote als schwerwiegendes Unterfangen.

Zusätzlich erschwert diese Tatsache, dass es kaum empirisch-überprüfte Methoden gibt, um das Ziel zur Selbstfindung und vor allem praxisnahen Selbst-Gestaltung des eigenen Lebens überhaupt realisieren zu können.

Hier kommt das zertifizierte und geschützte Reiss Motivation Profile ® zum Einsatz. Sich und andere verstehen, akzeptieren und tolerieren lernen liegt dieser Methode zugrunde.

Auf erstaunlich-einfache Weise liefert das Reiss Motivation Profile ® Antworten auf die eigenen Motivationsquellen.

Robert Foit zieht genau diese Methode zu Rate, um per Selbstreflexion die persönliche Motiv- und Wertestruktur eines Menschen herauszufinden.

Jenes geschieht auf der Basis von 16 Lebensmotiven ohne jedwede Wertung und Bewertung, die hier im Anschluss aufgezeigt werden.

Was sind die Einsatzgebiete von RMP ® ?

Die Einsatzgebiete können wirtschaftlicher/ unternehmerischer Kultur, wie auch im privaten Bereich verankert sein. In Unternehmen sind es die folgenden:

-Führung, Motivation und Management

-externe und interne Personalauswahl

-Potentialerfassung

-Personal- und Organisationsentwicklung

-Verkauf, Vertrieb und Marketing

-Coaching

-Work-Life-Balance

Zudem gibt es auch Anwendungsgebiete im privaten Lifestyle-Bereich, wie in der:

-psychologischen und medizinischen (Lebens-)Beratung

-in der Ehe- und Partnerschaftsberatung

-in der Schulpsychologie

-und mitunter sogar in der Beratung und bei der Weiterentwicklung von Spitzensportlern

Was sind die Ziele und der Nutzen von RMP® ?

Im Beruf liegt der individuelle RMP®-Nutzen in …

-verbesserter Selbsterkenntnis bezüglich berufsrelevanter und persönlicher Verhaltensweisen

-einer persönlichen Effizienzsteigerung und einer positiveren Interaktion mit anderen Menschen (auch Teams).

Für ein Unternehmen liegt der individuelle RMP®-Nutzen im folgenden…

-der Erhaltung und Verbesserung der Arbeitsmotivation und -Zufriedenheit,

-der zusätzlichen Information bei Personalaus-wahl und Potenzialanalyse,

-der effizienteren und passgenaueren Teamzusammensetzung,

-in der Vermeidung von Reibungsverlusten zwischen Mitarbeitern und Führungskräften

-mit positivem Einfluss auf Unternehmens-Kultur und Controlling des Führungsverhaltens.

Kommen wir final zu den Persönlichkeits- Dimensionen :

Die 16 Lebensmotive im Überblick/ dem Bedürfnis nach sind …

Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen, Ehre, Idealismus, Beziehungen, Familie, Status, Rache, Schönheit, Ruhe, Körperliche Aktivität und das Essen.

Dabei ist zu beachten: Jeder hat alle 16 Grundbedürfnisse – und das in unterschiedlichen Ausmaßen

Hierbei wird also ermittelt, ob ein Grundbedürfnis eher gering oder stärker ausgeprägt ist.

In der Summe wird also nicht das Verhalten von Personen ermittelt, sondern die Ursachen dahinter.

Und weil wenn man sich unter Berücksichtigung der Grundbedürfnisse das große Ganze anschaut, kristallisieren sich viel mehr die Beweggründe und das Warum dahinter heraus. Diese Lebensmotive bestimmen unser Fühlen, Denken und Handeln. Das RMP® setzt somit im Kern der Persönlichkeit an und würdigt die Andersartigkeit.

Als Erkenntnis erwächst im Anschluss ganz klar:

-Was der Person im Leben wirklich wichtig ist.

-Die ganz eigenen Wesenszüge einer Persönlichkeit.

-Was der Motor/der inneren Antrieb (und die Ressourcen) für die Leistungsfähigkeit sind.

-Das ganz eigene, stets individuelle und emotional-basierte Belohnungssystem.

-Und schlussendlich erfährt man auch die Ursachen eines jeden Verhaltens.

Robert Foit nutzt genau diese wissenschaftlich fundierte Methode für sein Karrierecoaching.

Er findet Kompetenzen und Stärken der ganz individuellen Person heraus und ermittelt dann durch das RMP® die Motive und die Werte des Menschen. Darauf wird dann im Verlaufe der weiteren Lebens- wie Karriereberatung Schritt für Schritt aufgebaut.

Nach dem RMP® darf nicht jeder Coach lehren- die unbedingte Vorraussetzung ist eine Qualifikation mit einem Abschluss- Zertifikat:

Das RMP® darf nur von einem ausgebildeten und lizenzierten RMP-Master angewendet werden.

Obligatorisch für die RMP-Akkreditierung ist eine mehrjährige Berufspraxis mit Schwerpunkt auf kommunikativen Dienstleistungen (das Beraten, Lehren, Führen), grundlegende Kenntnisse der Theorie der 16 Lebensmotive sowie ein Vertraut-Sein mit dem eigenen Motivprofil, damit man Menschen auch aus seiner Selbstkenntnis- und Findung heraus genau nach dieser Methode führen und weiter-entwickeln kann.

Kontaktieren Sie Robert Foit über seine Webseite www.robertfoit.coach als Karrierecoach.

Robert Foit hat es vom Spätaussiedler bis hin zum erfolgreichen Sales-Manager bei einem Weltkonzernen geschafft. Aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Vertrieb und aus einer außergewöhnlichen Lebensreise mit vielen Tiefen und Höhen heraus berät er heute als Karriere-Coach Menschen, die mehr aus sich und Ihrem Leben machen wollen. Er hat sich über die Jahre hinweg ein riesiges Netzwerk aufgebaut, und mit seiner Expertise bringt er Menschen auf die Erfolgsspur.

Kontakt

RFC

Robert Foit

Insterburger Str. 60

45770 Marl

016090525561

kontakt@robertfoit.coach

http://www.robertfoit.coach

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.