WPS Plakatwerbung Bünde der Spezialist deutschlandweit

Außenwerbung von WPS in Bünde: Spezialist für Plakatwerbung deutschlandweit

Plakatwerbung ist Außenwerbung, die gesehen wird. Seit drei Generationen ist das Unternehmen WPS-Plakatwerbung ein verlässlicher Partner für alle, die sich mithilfe von Plakaten mehr Sichtbarkeit wünschen. Das familiengeführte Unternehmen aus Bünde in Westfalen bietet einen umfassenden Werbe-Plakatservice an, der für Veranstalter aller Richtungen interessant ist. Schwerpunktmäßig kümmert sich WPS um die Großflächen-Plakatierung in Deutschland.

Wirkungsvolle Plakatierungen mit mobilen Werbetafeln

Ob Firmeneröffnungen, kulturelle Veranstaltungen oder Wahlen, mit WPS Plakatwerbung bekommen Veranstaltungen die Aufmerksamkeit, die sie benötigen, um zum Publikumsmagnet zu werden. 1982 rief Alois Labudda einen Plakatservice im Nebenerwerb ins Leben, 1987 machte sein Sohn Horst Labudda daraus ein Unternehmen. Seit 2008 ist mit Mario Labudda die dritte Generation im Betrieb. Tr wandelte ihn 2011 in eine Gesellschaft um. Heute ist WPS Plakatwerbung ein gefragter Partner für Politiker, Parteien, Schausteller, Theater, Varietes und Musikveranstalter, die im regionalen und überregionalen Raum wirkungsvolle Außenwerbung platziert.

WPS Plakatwerbung – der Spezialist für Großflächen-Werbung

Mit Großflächen-Plakaten im Format 18/1 von WPS lässt sich Werbung dort realisieren, wo sie normalerweise nicht platziert werden kann. Großflächige Plakate sind das ideale Medium für Imagewerbung von Firmen und Veranstaltungen unterschiedlichster Ausrichtung. Schon von weitem erregen großformatige Plakate viel Aufmerksamkeit, beispielsweise an Autobahnen und Bundesstraßen. Schon bei der Standortwahl ist WPS ein vertrauensvoller Partner, der seinen Kunden und Kundinnen aufgrund langjähriger Erfahrung die Standorte mit höchster Sichtbarkeit vermittelt. Ferner bietet das Unternehmen sämtliche Serviceleistungen an, die mit der Plakatierung einhergehen, also den Werbeträger , Kleinmaterial zur Befestigung sowie den Auf- und Abbau-Service an gewünschter Stelle.

Werbetafeln – für Botschaften, die gesehen werden

Neben Großflächen Plakaten bietet WPS mobile Werbewände an. Sie eignen sich ideal für die Bekanntmachung von Veranstaltungen, für Firmen-Imagewerbung, Politische Werbung. Auch diese Werbetafeln sind größer als herkömmliche Plakate und werden nicht so schnell übersehen. Bevorzugt werden sie auf Messen und für diverse Events eingesetzt. Mit den Werbetafeln von WPS werden Unternehmen und Werbetreibende ihre Unternehmensziele hervorragend kommunizieren und sorgen, dass sie in Erinnerung bleiben. Plakatwerbung ist aufmerksamkeitsstark und bringt die Argumente der Anbieter direkt zum Verbraucher.

Je häufiger die Plakate gesehen werden, desto tiefer verankert sich die Botschaft beim Betrachter. Neben der Gestaltung ist die Zahl der verteilten Werbeplakate in einer Stadt entscheidend für ihre Wirksamkeit. Bilder haben viel mehr Ausdruckskraft als Worte. Oft reicht ein starkes Bild als Blickfang, ergänzt von einem kurzen Slogan. Genau das ist das Merkmal wirkungsvoller Wahlwerbung. Politische Botschaften lassen sich mit Großflächen-Plakaten hervorragend transportieren. Prominent platziert wird ein Werbeplakat, in der Regel unbewusst wahrgenommen. Dabei verankert sich die Botschaft fest in den Köpfen der Konsumenten. Dank einer hohen Plakatdichte lässt sich schnell eine hohe Reichweite aufbauen.

Warum ist Außenwerbung so effektiv?

Plakatwerbung ist gekennzeichnet von einer hohen Kontaktliste und einem schnellen Reichweitenaufbau. Schon seine unübersehbare Größe macht ein Plakat einzigartig. Kaum jemand kommt daran vorbei, 90 % der Bevölkerung befinden sich tagsüber außerhalb der eigenen vier Wände. Man fährt zur Arbeit, zur Schule, an die Uni, besucht Kunden oder geht einkaufen. Überall begegnen uns Werbeplakate, die wir zwar nicht bewusst registrieren, deren Botschaft wahrgenommen wird und sich im Unterbewusstsein verankert. Zudem hat Außenwerbung den großen Vorteil, dass sie zu 70 % positiv bewertet wird, was bei anderen Werbeträgern nicht der Fall ist.

Auch im digitalen Zeitalter hat Plakatwerbung einen unangefochtenen Stellenwert. Längst hat sich eingebürgert, dass auch auf Plakaten die Webseiten-Adressen des Werbetreibenden angezeigt werden. So gehen online und offline Hand in Hand. Egal, ob zeitlich begrenzte Werbeaktion oder langfristig angelegte Unternehmenswerbung, mit WPS erhalten Kunden und Kundinnen Außenwerbung zu einem unschlagbar günstigen Preis. Mit dieser besonderen Form der Werbung sprechen Sie eine breite Zielgruppe an und machen überregional oder regional auf sich aufmerksam, genau auf Sie zugeschnitten.

