Zahnaufhellung in München bei Laserina

Weiße Zähne sind in unserer Gesellschaft ein Zeichen von Attraktivität.Doch nicht jeder Mensch ist von Natur aus damit gesegnet.Zum Glück gibt es einen einfachen und komplett schmerzfreien weg zurück zum Wunschlächeln:die schonende Zahnaufhellung bei

die schonende Zahnaufhellung bei Laserina, auch Bleaching genannt.

Zahnverfärbungen: Das sind die häufigsten Ursachen

Zigaretten

Kaffee

Tee

Rotwein

Fruchtsäfte

Medikamente

Ihr Weg zu weißen Zähnen:

Also ersten Schritt klären wir in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch ihre Fragen sowie eventuelle Besonderheiten, anschließend tragen wir zum Schutz ihres Zahnfleisches ein spezielles Schutzgel auf.

Mit einer speziellen Bleachinglampe wird das Bleachinggel nun aktiviert. Dabei gelangt Sauerstoff in den Zahn und Bleacht die dort vorhandenen verfärbten Substanzen, ohne die Zahngesundheit zu beeinträchtigen. Wir setzen in unserem Studio auf höchste hygienische Anforderungen, damit Sie sich bei uns rundum wohlfühlen. Das Resultat strahlend weiße Zähne und dies nach nur einer einzelnen Anwendung.

Verhalten nach der Zahnaufhellung:

Generell können Sie unmittelbar nach der Behandlung wieder essen und trinken. Nach dem Zahnbleaching in München sollten Sie jedoch für etwa 48 Stunden auf stark färbenden Lebensmittel sowie Getränke verzichten.

Häufige Fragen zur Zahnaufhellung in München

Kann man Zähne in jedem Fall wieder aufhellen?

Ja, die einzige Ausnahme sind Verfärbungen aufgrund von bestimmten Erkrankungen.

Was muss man vor der Zahnaufhellung beachten?

Vor der Zahnaufhellung bei Laserina ist keine Vorverhandlungen notwendig.

Wie hoch sind die Kosten?

Eine vollständige Auflistung unsere Preise finden Sie auf unsere Internetseite.

Ich benötige noch weite Informationen.

Gerne können Sie uns über unsere Social-Media Kanäle kontaktieren.

Wie lange hält das Ergebnis an:

Das Ergebnis eines Bleachings ist in der Regel etwa 1–4 Jahre lang sichtbar. Die exakte Dauer hängt immer von der individuellen Beschaffenheit der Zähne ab und kann je nach Lebens- und Ernährungsstil variieren.

Kein / geringer Koffeinkonsum

Kein / geringer Teekonsum

Kein / geringer Nikotinkonsum

Kontakt

Laserina – Aesthetics

Martina Hien-Albert

Verdistraße 58

81247 München

08939291766

mail@laserina.de

https://www.laserina.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.