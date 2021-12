ZAK Russen Inkasso: Der Rechtsweg ist nicht immer der beste Weg

ZAK Russen Inkasso spürt Schuldner in besonders schwierigen Fällen auf

Verzweifelte Gläubiger sind kein seltenes Bild bei ZAK Russen Inkasso. Und sie stoßen dort auf Verständnis, denn nach jahrzehntelanger Erfahrung weiß man bei dem Inkassounternehmen, dass größere unbezahlte Außenstände sowohl Privatpersonen als auch ganze Unternehmen in arge Bedrängnis bringen können. Die Schuldner sind scheinbar zahlungsunfähig oder schlicht nicht aufzufinden – auch der Rechtsweg muss in diesen Fällen nicht selten aufgeben. Auf genau diese hoffnungslosen Fälle hat sich ZAK Russen Inkasso spezialisiert und schafft es in mehr als 90% aller Fälle, den Schuldner doch noch zum Bezahlen seiner Rückstände zu bewegen. Grund genug, einmal einen genaueren Blick auf ZAK Russen Inkasso und ihre Arbeitsmethode, das sogenannte Russen-Inkasso zu werfen:

ZAK RUSSEN INKASSO – DAS UNTERNEHMEN

Die ZAK Russen Inkasso Group Corp. wurde bereits im Jahr 1991 in den USA ins Leben gerufen. Schnell entwickelte sie sich zu einem international agierenden Inkassodienstleister, der heute weltweit mehr als 380.000 Mitarbeiter beschäftigt. Davon sind 50.000 Mitarbeiter in Europa tätig, davon allein 25.000 in Deutschland. Insbesondere auch in Ländern, die sich zu beliebten Zufluchtsorten für Schuldner entwickelt haben, ist ZAK Russen Inkasso aktiv. Zu ihnen zählen Länder wie zum Beispiel Aserbaidschan, Kolumbien oder Georgien. Einzigartig und besonders eng ist die Zusammenarbeit von ZAK Russen Inkasso mit den staatlichen Behörden Russlands.

DIE VORTEILE DES INKASSOS IM VERGLEICH ZUM RECHTSWEG

Kunden von ZAK Russen Inkasso können deren Leistungen bereits dann in Anspruch nehmen, wenn der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft oder gar nicht eingeschlagen wurde. Enorme Anwaltskosten und Gerichtsgebühren können so dem Gläubiger erspart bleiben. Denn selbst bei Erfolg vor Gericht hat der Gläubiger zwar einen Titel erstritten, doch bedeutet das noch lange nicht, dass er sein Geld auch tatsächlich bekommt. Wenn nämlich der Gerichtsvollzieher den Schuldner nicht antrifft oder dieser ihm glaubhaft versichern kann, dass er mittellos ist, so bleibt der Gläubiger auf seinen Außenständen noch immer sitzen. Spätestens dann wird er den Weg über direktes, außergerichtliches Inkasso suchen. ZAK Russen Inkasso übernimmt seine Mandate zeitlich unbegrenzt. Auch wenn die Recherchen aufwendiger sind oder der Fall sich als extrem schwierig erweist, bleibt man bei ZAK Russen Inkasso weiter dran – auch dann, wenn die Forderungen offiziell verjährt sind. Der Schuldner wird so lange gesucht, bis er gefunden und die Forderungen eingetrieben wurden.

INWIEFERN SICH ZAK RUSSEN INKASSO VON ANDEREN INKASSODIENSTLEISTERN UNTERSCHEIDET

Die jahrzehntelange Erfahrung im Eintreiben von Geldern hat bei ZAK Russen Inkasso gezeigt, dass ein schriftliches Mahnverfahren auf hartnäckige Nichtzahler keinen großen Eindruck macht. Ganz anders sieht es aus, wenn sie vor Ort im persönlichen Gespräch freundlich zum Begleichen ihrer Schulden aufgefordert werden. Dabei gilt es, zunächst immer die Hintergründe zu recherchieren. ZAK Russen Inkasso macht sich durch eigene, ausführliche Recherche zunächst ein Bild der Lage. Kommen die Mitarbeiter zu dem Schluss, dass der Schuldner tatsächlich nicht imstande ist, seine Rückstände zu begleichen, so kann leider auch ZAK Russen Inkasso keine Schulden mehr eintreiben. Doch ergeben die Recherchen, dass der Schuldner durchaus in der Lage wäre, seine Rechnungen zu bezahlen, er es aber einfach nicht tut, dann wird ZAK Russen Inkasso aktiv und entwickelt eine individuelle Strategie, um das notwendige Druckszenario aufzubauen, das den säumigen Zahler zum Begleichen seiner Schulden bringen kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser sich im Land befindet oder ins Ausland abgesetzt hat – ZAK Russen Inkasso verfügt über ein weltweit agierendes Netzwerk, in dem die Mitarbeiter allein durch ihr persönliches Auftreten und ihre Argumente so überzeugend vorgehen, dass der Schuldner seinen Entschluss, die Rückstände zu ignorieren, noch einmal überdenken wird.

IN WELCHEN FÄLLEN ZAK RUSSEN INKASSO AKTIV WIRD

Wenn ZAK Russen Inkasso aktiv wird, werden keine Mühen gescheut, um die Forderungen einzutreiben. Bei den besonders schwierigen Fällen, auf die ZAK Russen Inkasso sich spezialisiert hat, entsteht schnell ein immenser interner Aufwand mit hohen Kosten. Zunächst wird in aufwendiger Recherche festgestellt, ob der Schuldner tatsächlich zahlungsfähig ist und seine Mittellosigkeit mitunter nur vorgibt und wo er sich überhaupt aufhält. In vielen Fällen hat er sein Geld ins Ausland transferiert. Ist seine Zahlungsfähigkeit nachgewiesen, so begnügt sich ZAK Russen Inkasso nicht mit schriftlichen Mahnungen oder telefonischen Aufforderungen, man setzt grundsätzlich auf den persönlichen Kontakt zum Schuldner, direkt vor Ort, auch im Ausland. Damit die dadurch entstehenden Kosten gedeckt werden können, nimmt ZAK Russen Inkasso Mandate erst dann an, wenn es sich um Forderungen mindestens im fünfstelligen Bereich handelt. Dabei ist es nicht relevant, ob der Gläubiger eine Privatperson ist oder ein Unternehmen. In jedem Fall kann der Mandant darauf vertrauen, dass das Inkasso professionell, zuverlässig und diskret abläuft.

WAS HINTER DEM BEGRIFF „RUSSEN-INKASSO“ STECKT

Dass der Begriff „Russen-Inkasso“ nach Gangsterfilm oder Mafia-Methoden klingt, ist bei ZAK Russen Inkasso ein durchaus gern gesehener Effekt. Tatsächlich hat diese Methode des Inkassos aber nichts mit den Filmsituationen gemeinsam. Der grundsätzliche Ansatz des Russen-Inkasso unterscheidet sich nicht von den herkömmlichen Inkassos, die von den meisten Dienstleistern angeboten werden. In beiden Fällen geht es um das Entwickeln und Anwenden psychologischer Strategien, um ein Szenario aufzubauen, welches den Schuldner psychisch unter Druck setzt und ihn dazu bringen soll, seine Rückstände doch noch zu bezahlen. Russen-Inkasso bedeutet im Wesentlichen, dass man hier sehr nachdrücklich und ausdauernd vorgeht, wie es die Inkassos in Russland üblicherweise tun müssen, um der dort vorherrschenden sehr schlechten Zahlungsmoral beizukommen. Auf ein schriftliches Mahnverfahren wird grundsätzlich verzichtet. Vielmehr wird der Zahlungsunwillige von den Mitarbeitern direkt vor Ort aufgesucht, um ihn freundlich, aber sehr bestimmt auf seine Rückstände aufmerksam zu machen. Dabei wirken die Mitarbeiter von ZAK Russen Inkasso bereits durch ihr bloßes Erscheinungsbild Respekt einflößend, so dass sich der Schuldner schnell dazu entscheidet, seine Schulden doch noch zu begleichen.

ZAK RUSSEN INKASSO AGIERT STETS LEGAL

Auch wenn es in der Branche durchaus unseriöse Angebote gibt, so ist Russen-Inkasso in Deutschland grundsätzlich nicht verboten. In diesem rechtlichen Rahmen bewegt sich ZAK Russen Inkasso und beschäftigt keine Schlägertrupps und stattet seine Mitarbeiter auch nicht mit Waffen auf. Es wird ausschließlich auf physisches Auftreten vor Ort gesetzt, das Eindruck macht, indem es auf psychologische Weise den Schuldner zum Begleichen seiner Rückstände bewegen soll. Egal, ob ihre Mitarbeiter in Deutschland aktiv sind oder im Ausland – die Aktivitäten von ZAK Russen Inkasso sind stets von der jeweiligen Gesetzgebung abgedeckt.

Russen Inkasso Team aus Moskau (ein Service von ZAK Inkasso Group Corp.)

Haben Sie offene Forderungen? Schuldner, die partout nicht zahlen wollen? Besitzt alles seine Frau? Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, nutzen Sie Ihre letzte Chance!

Das Russen Inkasso geht etwas andere Wege als herkömmliche Inkasso-Unternehmen und kümmert sich speziell um solche Fälle, in denen Rechtsanwälte und Inkassobüros nicht weiterkommen. Selbst wo Gerichtsvollzieher ins Leere laufen, haben wir eine hohe Erfolgsquote.

