Zeit für einen Neuanfang: Zukunft planen und gestalten

Gewerbeflächen an perfekter Lage zu vermieten

Nun ist die Zeit gekommen, nach vorne zu schauen, klare Visionen für die Zukunft zu schaffen und sich neuen Projekten zu widmen. Wenn Sie für Ihre Firma neue Geschäftsräumlichkeiten mit einem vielseitigen Raumangebot zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis suchen, dann sind Sie hier genau richtig.

Die Liegenschaft Auf dem Wolf bietet Platz für Ihre Werkstatt-, Büro- und/oder Lagerflächen. Die Halle kann auch als Showroom mit kombiniertem Lager oder zu anderen Zwecken genutzt werden. Das Gebäude lässt sich auf die Bedürfnisse des Mieters abstimmen. Der bauliche Zustand des Gebäudes ist gut.

Die Liegenschaft befindet sich Auf dem Wolf, einem regional bekannten Gewerbequartier. Im Quartier ist ein starker Aufschwung spürbar. Das Gebäude ist über den Dächern von Basel, mit teilweise spektakulärer Aussicht.

Die gute Verkehrsanbindung schafft eine exzellente Basis für Ihren Geschäftserfolg. Auch Parkplätze sind vorhanden.

Infrastruktur

Der Autobahnanschluss ist ca. 3 km entfernt. Das Quartier ist zudem gut mit Bus und Tram erschlossen. Das Areal verfügt über Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, die zu Fuss in wenigen Minuten zu erreichen sind.

Kennen Sie einen flexiblen Vermieter?

Dann kommen Sie “Auf den Wolf”. Schon vor der Corona-Krise hatte der Vermieter für dieses Objekt einen sehr moderaten Mietpreis angesetzt und das trotz der Lage und des Ausbaustandards.

Das Mieten von Teilflächen ist ab ca. 130 m² möglich. Selbstverständlich können Sie auch die Gesamtfläche anmieten. Wir unterbreiten Ihnen gerne eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Offerte.

Die Mietdauer beträgt fünf Jahre. Auf Wunsch gehen wir auf eine Vertragsverlängerung ein.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

– Ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

– Gute Lage

– Gute Verkehrsanbindung

– Flexible Aufteilung möglich

– Mieterausbau mit Investitionen des Vermieters verhandelbar

– Langfristiger Mietvertrag möglich

– Unkomplizierte Vermietung

Basel – ein wichtiger Wirtschaftsstandort in der Schweiz:

Basel ist eine Stadt am Rhein im Nordwesten der Schweiz in der Nähe der Grenzen zu Frankreich und Deutschland. Das im 16. Jahrhundert erbaute Rathaus mit seiner roten Sandsteinfassade gilt als das Wahrzeichen der mittelalterlichen Altstadt rund um den bekannten Marktplatz. Im 12. Jahrhundert wurde das gotische Basler Münster errichtete. Es bietet noch heute einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt und die Agglomeration.

Das heutige Basel ist einer der weltweit wichtigsten Standorte der Pharma-Industrie. Einige der grossen international tätigen Firmen haben hier ihren Hauptsitz. Um die Altstadt herum sind entsprechend viele Firmen und Konzerne aus diesem Bereich, wie auch deren Zulieferer angesiedelt.

Objekte, die eine flexible Nutzung für Zulieferer, Handwerker, Betriebe mit Werkstätten, Kleingewerbler bieten, sind sehr begehrt. Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick. Entweder auf unserer Homepage oder vereinbaren Sie am besten gleich einen unverbindlichen Besichtigungstermin mit uns.

Peter Straub Immobilienmanagement ist unter anderem der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Das Immobilienmanagement ist für Peter Straub Leidenschaft auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

