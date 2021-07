Zuerich-Domains: En eidütige Hiwis uf d’Herkunft

Warum sött en Firma i Züri näbe dr bestehende ch-Domain no zuesätzlich en Zuerich-Domain registriere?

Die neue Zuerich-Domains händ zwoi Vorteil:

1. Wo .zuerich drufstaht isch au ganz sicher Züri drin. D’Zuerich-Domains sind en eidütige Hiwis uf d’Herkunft.

2. D’Zuerich-Domains bütet es besseres Ranking bi Google im Verglich zu anderne Domainändige. D’.ch-Domain cha jede wältwit registriere. En ch-Domain isch also kei Garantie und keis Markezeiche für “Made in Switzerland”. Die neu Zuerich-Domain isch anders konzipiert: Numme Firmene in Züri dörfet Zuerich-Domains registriere.

Es existiere aber no en Reihe vo wiitere Vorteil. Sogar für d’Schwiizer Ohre isch “ch” nicht so iigängig wie “zuerich”. Das heisst, dass en Domain under .zuerich en höcheri Merkfähigkeit bsitzt als en ch-Domain.

D’Zuerich-Domains händ i vielne Fäll viel Charme, will die Kombination vo Firme-Name+Zuerich so igängig und selbstverständlich tönt. Die natürlich Logik vonere Verbindig vomene Firmename mit .zuerich verleiht de Zuerich-Domains im Verglich zunere ch-Domain noch en zuesätzlichi Merkfähigkeit, wo de phonetisch Vorteil vo .zuerich im Verglich zu .ch no verstärkt.

Es spricht entsprächend vieles defür, näbst de vorhandene ch-Domain no en Zuerich-Domain z’registriere. D’Zuerich-Domain cha übrigens problemlos uf d’ch-Domain wietergleitet werde, falls mer nid in en eigeständige Webuftritt unter .zuerich investiere wett. Au en Ufteilig, z.B. ch-Domain i de vier Landessprache und d’Zuerich-Domain uf deutsch und schwiizertüütsch chann für viele Firmene sinnvoll si.

Hans-Peter Oswald

