ADENA® Pulslicht – modernste Technologie zur dauerhaften Haarentfernung

Dauerhafte und schonende Haarentfernung, Pflege für die Haut

Der Wunsch vieler unserer Kundinnen und Kunden: seidig glatte Haut, die lange haarfrei bleibt. Die nachhaltige Haarentfernung in Frankfurt ist eine unserer oft gewünschten Behandlungsformen. Deshalb arbeiten wir bei Frida Immerschön® mit ADeNA® Pulslicht.

Dabei werden Lichtimpulse von der Haut aufgenommen und in Energie verwandelt. Die zersetzt dann die Haarwurzel. Wie lange hält der Behandlungseffekt? Welche Vorteile gibt es? Welche Treatments lassen sich mit der Haarentfernung in Frankfurt kombinieren? Ein Überblick zu den wichtigsten Fakten.

Langanhaltende Haarentfernung in Frankfurt

Weiße, helle oder dunkle Haare: Mit unserer Behandlungsmethode entfernen wir zuverlässig jeden Haartyp. Selbst schwer zugängliche Stellen des Körpers sind sehr gut erreichbar. So ist das Treatment nicht nur zum Entfernen der Beinbehaarung geeignet. Auch Rücken-, Brust-, Achsel-, Intim- oder Gesichtsbehaarung können schonend entfernt werden.

Der Effekt ist wunderbar lang anhaltend. Mit der ADeNA®-Pulslicht-Methode wird die Haarwurzel zerstört. Für die dauerhafte Haarentfernung sind durchschnittlich sechs bis acht Sitzungen notwendig. Ausschlaggebend sind hier der individuelle Haut- und Haartyp. Dabei hängt die Behandlungsdauer einer Sitzung von der Größe des Areals ab, das behandelt wird.

Der große Vorteil der Methode ist die schonende Behandlung der umliegenden Hautareale. Auch können mit ADeNA® Pulslicht sehr gut größere Areale behandelt werden.

Zu unseren Kunden zählen nicht nur Damen, die Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild legen. Auch Männer entscheiden sich immer häufiger für die Haarentfernung in Frankfurt.

Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. So wünschen sich Leistungssportler die Entfernung von Brust-, Rücken- und Beinbehaarung, aber auch die Entfernung der Haare bei starkem Bartwuchs ist eine gängige Behandlungsindikation. Immer stärker im Trend: die dauerhafte Entfernung von Intimbehaarung – bei Männern und bei Frauen.

Oft werden wir gefragt, ob die Haarentfernung nicht doch schmerzhaft ist. In der Regel wird die Behandlung aber als schmerzarm empfunden. Ein leichtes Gefühl von Brennen oder Piksen ist gut erträglich.

Professionelle Haarentfernung vs. Rasur

Im Gegensatz zur Rasur oder Epilation geht die Haarentfernung wortwörtlich an die Wurzel des „Problems“. Wer sich glatte Haut wünscht und die Rasur wählt, muss nahezu täglich zum Rasierer greifen. Dazu kommt, dass manche Körperstellen – zum Beispiel der Rücken – schwer zu erreichen sind.

Die professionelle Haarentfernung in Frankfurt wird in einem Behandlungsintervall von ca. fünf bis acht Wochen durchgeführt. Nach wenigen Sitzungen ist die Haarwurzel in der Regel dauerhaft zerstört, der Haarwuchs bleibt aus.

Frida Immerschön®: Haarentfernung in Frankfurt und vieles mehr

Die Haarentfernung in Frankfurt lässt sich hervorragend mit weiteren Treatments kombinieren. So sorgt beispielsweise eine Hydrafacial-Behandlung schonend für straffe, gut ernährte Haut im Gesicht.

Wo an einer Stelle weniger Haare sein sollen, dürfen es an der anderen mehr sein. Unsere Wimpernverlängerung sorgt für den perfekten Wimpernaufschlag.

Unser Leistungsangebot ist eine ganzheitlich abgerundete Auswahl an hochwertigen Treatments:

– Wimpernverlängerung

– Microblading

– Permanent Make-up

– Haarentfernung

– Hydrafacial

– Pigmentflecken

– Besenreiser

Als etabliertes Kosmetikstudio in Frankfurt freuen wir uns über unsere wachsende Stammkundschaft aus Frankfurt und Umgebung.

Von modernen alltagstauglichen bis hin zu luxuriösen dramatischen Looks: FRIDA IMMERSCHÖN® öffnet im Sommer 2017 ihre Pforten in Frankfurt und deckt die gesamte Bandbreite der permanenten Beautylösungen ab.

Gegründet wurde FRIDA IMMERSCHÖN® von XtremeLashes® Elite Stylistin und PhiBrows® Royal Artist Minh Soltysiak. Die Aufgabe des gesamten Frida Teams sieht sie darin, die Branche für Kunden und Stylisten gleichermaßen zu verbessern, das Wissen weiterzugeben und den Imperativ für Schönheit, Natürlichkeit und Praktikabilität ihrer Produkte und Dienstleistungen nie aus den Augen zu verlieren. Der individuelle Nutzen für den Kunden, Kreativität und die Liebe zum Detail liegen dabei im Fokus und bestimmen ihre Arbeit.

Die Ergebnisse von FRIDA IMMERSCHÖN® zeichnen sich durch zeitlose Eleganz, bewusste Nachhaltigkeit und geschickte Formschönheit aus. Das Team steht mit Leib und Seele hinter dem Leitsatz „perfekter als die Natur und dennoch perfekt natürlich“.

Perfekter als die Natur & dennoch perfekt natürlich

FRIDA IMMERSCHÖN® setzt sich nicht zum Ziel das Selbst ihrer Kundinnen zu verändern. Es gilt, die Vorzüge dieser einzigartigen Frauen hervorzuheben, diese leben zu lassen und aus ihrer Authentizität zu schöpfen. Die Produkte und Dienstleistungen sollen ihnen helfen, das Beste aus sich herauszuholen und mehr zu sich zu finden. Denn jede Frau sollte weniger Zeit damit verbringen müssen etwas an sich, sondern mehr für sich zu tun.

Firmenkontakt

Frida Immerschön®

Ngoc Minh Soltysiak

Leberecht-Migge-Anlage 11

60438 Frankfurt

069-21 00 88 52

info@frida-immerschoen.de

https://www.frida-immerschoen.de/

